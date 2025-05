Wall Street: indices tiraillés entre optimisme et prudence information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 17:48









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sur une note incertaine mercredi, la prudence traditionnellement de mise en amont des annonces de la Fed étant contrebalancée par les espoirs d'une prochaine accalmie sur le front commercial.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,4% à 41.006,9 points, porté par le titre Disney après les bons résultats du groupe de médias et de divertissement.



Le Nasdaq perd cependant 0,3% à 17.634,1 points, tandis que le S&P 500 cède 0,1% à 5602,8 points.



Un timide regain d'optimisme soutient la tendance suite à la confirmation par Washington et Pékin d'une rencontre ce week-end en Suisse entre le vice-Premier ministre chinois He Lifeng et le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent.



Cette détente apparente laisse espérer de possibles progrès allant dans le sens d'une prochaine résolution du différend commercial qui oppose depuis de longues semaines les deux premières puissances mondiales.



Les investisseurs ont également les yeux braqués sur la Fed, dont le comité stratégique devrait se clôturer dans un peu plus de deux heures sur un troisième 'statu quo' consécutif.



'On a pris connaissance d'indicateurs meilleurs que prévu récemment, que soit au niveau du marché du travail ou des PMI, ce qui pourrait pousser la Fed à adopter une approche prudente, d'autant que la persistance de l'inflation pourrait être alimentée par les incertitudes commerciales', rappelle Joseph Dahrieh, chez Tickmill.



Le S&P 500 a repris plus de 12,5% depuis son point bas du 8 avril, ce qui ressemble bien à un marché haussier, mais il existe clairement un fossé entre les performances affichées par Wall Street et la grande prudence aujourd'hui manifestée par bon nombre d'investisseurs.



En conséquence, un sentiment étrange plane sur les marchés, à savoir qu'à tout moment un événement négatif pourrait de nouveau faire brusquement dévisser les indices.



Le dollar reprend du terrain avant le verdict de la Fed, ce qui fait refluer l'euro sous 1,1345, tandis que le rendement des Treasuries à dix ans se tasse vers 4,28%.



Du côté des valeurs, Disney s'adjuge plus de 10% après avoir dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice.



Le Dow Jones est également soutenu par Honeywell, qui progresse de quasiment 2% dans le sillage d'un relèvement de recommandation à l'achat des analystes de BofA.



Uber subit quelques prises de bénéfices (-2,4%) en dépit de résultats marqués par une amélioration de ses marges et la présentation de ses projets dans les 'robotaxis'.



Sur le front des matières premières, le baril de brut texan WTI cède 1% à 58,5 dollars en dépit de l'annonce d'un repli hebdomadaire des stocks de pétrole brut, tandis que l'or lâche 0,9% à 3392,4 dollars l'once après sa vive hausse des deux derniers jours.





