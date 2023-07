Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: indicateurs et résultats favorisent les actions information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 17:20









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains évoluent en hausse jeudi matin, soutenus par la publication de statistiques meilleures que prévues et par des résultats eux aussi supérieurs aux attentes.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge 0,1% à 35.546,6 points et aligne une 14ème séance de progression tandis que le Nasdaq Composite gagne 1% à 14.262,4 points.



La publication avant l'ouverture d'une série d'indicateurs économiques bien meilleurs que prévu, témoignant de la vigueur persistante de l'activité aux Etats-Unis, soutient largement la cote.



La croissance du PIB a en effet connu une accélération surprise au deuxième trimestre, à +2,4% en rythme annualisé contre +2% au premier trimestre, selon une toute première estimation publiée ce matin par le Département du Commerce.



Les commandes de biens d'équipement ont quant à elles bondi de leur côté de 4,7% en juin, tandis que le nombre d'inscriptions aux allocations chômage a reculé de 7000 lors de la semaine du 17 juillet, à 221.000.



Si ces indicateurs laissent certainement ouverte la possibilité de nouvelles hausses de taux cette année, conformément aux déclarations faites hier par la Fed, ils semblent surtout écarter le scénario d'une récession.



La saison des résultats continue par ailleurs d'animer la cote, avec en particulier des performances très supérieures aux attentes pour Meta Platforms, qui confirme ainsi son récent 'comeback' en Bourse.



Le titre du spécialiste des médias sociaux bondit de presque 7% après avoir fait part de solides recettes publicitaires au deuxième trimestre, soutenues notamment par le succès de son application Threads.



Bonne journée également pour McDonald's (+1,7%) qui signe la deuxième plus forte hausse du Dow Jones après avoir surpassé les attentes du marché lors de son deuxième trimestre.



Le regain de l'appétit pour le risque des investisseurs - visiblement moins enclins à privilégier des actifs refuge comme les emprunts d'Etat - favorise une hausse des rendements.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se tend de plus de dix points de base à presque 3,96%, ce qui entraîne une remontée du dollar face à l'euro, dans la zone de 1,0990.



Avec le retour de l'appétit pour les actifs risqués, le pétrole s'inscrit en hausse au lendemain d'un léger recul des stocks hebdomadaires de pétrole brut.



Le baril de brut léger texan (WTI) s'octroie actuellement une progression de 1,5% au-delà de 80 dollars, au plus haut depuis le mois d'avril.





