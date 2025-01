Wall Street: ignore bouffonneries de Trump et hausse taux US information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 23:47









(CercleFinance.com) - Wall Street termine sans direction (S&P500 à +0,14%, Nasdaq à -0,07%) à l'issue d'une séance où le rouge a longtemps dominé.



Le Nasdaq-100 a d'ailleurs fini en hausse de +0,04% grâce à l'envolée de presque +10% d'eBay, laquelle a compensé la chute de -9% de Moderna, de -7% d'ON-Semiconductor et de -6,3% de Lucid Group.

A noter également au sein du Russell-2000 le plongeon des valeurs associées aux 'technologies quantiques' (chutes de -45 à -55%) qui venaient de voir leurs cours s'envoler parfois de 2.500% en une semaine, ridiculisant les envolées de certaines cryptos exotiques ou la 'tulipmania' aux Pays Bas il y a 4 siècles.



Les investisseurs n'ont voulu prendre aucune initiative à la veille d'une journée du 9 janvier, exceptionnellement fériée pour les cérémonies de commémoration en l'honneur de Jimmy Carter, décédé tout début janvier.



Une clôture 'flat' semble inespérée vu le niveau atteint par les taux longs et de l'écart de rendement atteignant 350Pts entre les valeurs du S&P' et le rendement sans risque offert par les 'treasuries' : du jamais vu depuis 23 ans.

Le marché obligataire US sont au plus mal avec des taux longs qui ont grimpé jusque vers 4,7250% (et 4,6950% ce soir) et de +3,2Pts sur le '30 ans' à 4,9330% (qui flirtait avec les 4,9600% vers 13H, les 5,000% ne sont plus très loin).

Pas de réaction marquée lors de la publication des 'minutes' (compte-rendu) de la dernière réunion de la FED des 17 et 18 décembre : elle va prendre son temps avant de réduire à nouveau ses taux d'intérêt mais estime toujours que l'inflation continuer à se rapprocher de l'objectif de 2%.

A Wall Street, la réaction des investisseurs aux déclaration de Trump (concernant l'annexion du Panama et du Groënland et l'usage de la 'force économique' contre le Canada) se solde par une quasi indifférence : tout ce qui est excessif est dérisoire, et Trump est un spécialiste des gesticulations verbales mais ne mets pas à exécution le quart de ses menaces.



Cette journée était également riche en statistiques avec aux Etats Unis: la dernière en date, ce sont les nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis qui ont reculé de -10.000 à 201.000 la semaine du 30 décembre, selon le Département du Travail annonce avoir



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 213.000 en fort recul de -10.250 par rapport à celle de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 33.000 pour s'établir à 1.867.000 lors de la semaine du 23 décembre, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Autre chiffre très attendu à 48H du NFP, il s'agissait du résultat de l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé il ne s'y est créé que 122.000 emplois en décembre aux Etats-Unis, un nombre légèrement inférieur au consensus (130.000 selon Jefferies).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.