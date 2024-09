Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: hésitations avant la Fed, record pour le Dow information fournie par Cercle Finance • 16/09/2024 à 17:16









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sur une note hésitante lundi en dépit du record inscrit par le Dow Jones en début de séance, l'attente des décisions de la Réserve fédérale limitant la prise de risques.



En fin de matinée, l'indice Dow avance de 0,3% à 41.504.5 points, après avoir établi un nouveau plus haut absolu à 41.734 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,7% à 17.520,7 points.



Après la forte progression de la semaine passée, qui avait vu les grands indices new-yorkais bondir de 3% à 6%, les investisseurs semblent hésiter à s'engager avant l'important rendez-vous monétaire de mercredi.



Le scénario d'une baisse des taux est acquis à 100% mais les investisseurs ne sont pas d'accord sur l'ampleur de la première baisse des taux depuis 2020 qui sera annoncée dans deux jours.



'D'un côté, il y a les pessimistes qui voient l'économie américaine au bord de la récession et plaident en faveur d'une baisse de 50 points de base', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'De l'autre, il y a les réalistes, dont nous faisons partie, qui considèrent que l'économie américaine se porte bien', ajoute-t-il, estimant à ce titre que la Fed va plutôt opter pour la sagesse et diminuer son taux directeur de 25 points de base, comme la BCE la semaine dernière.



Dans ce contexte, la réaction des marchés aux indicateurs économiques reste limitée, même quant ils montrent une activité qui continue de bien résister.



Seule statistique au menu du jour, l'indice 'Empire State' mesurant l'activité manufacturière dans l'Etat de New York a augmenté pour la première fois en près d'un an , selon l'enquête de la Fed locale.



Ce dernier a grimpé de 16 points à +11,5, porté par les composantes des nouvelles commandes et des livraisons, tandis que l'emploi a continué de se contracter modestement.



Cette statistique ne favorisé pas une remontée des rendements obligataires, celui des titres à dix ans revenant en direction de 3,62%, soit un plus bas depuis mai 2023.



Signe de la prudence des investisseurs avant la Fed, le dollar perd du terrain face à l'euro, qui revient au-delà de 1,1120 à l'avant-veille des décisions de la Fed.



Côté actions, le secteur de la finance gagne 0,9%, suivi par l'énergie (+0,9%) puis les services collectifs (+0,6%) ce qui montre là encore le peu de propension au risque des investisseurs.



Sur le front de la technologie, Intel rebondit de plus de 4% dans l'espoir de nouvelles aides financières de Washington tandis qu'Apple cède 3% alors que les analystes s'inquiètent du rythme des ventes de l'iPhone 16.



Hasbro se distingue à la hausse, avec un gain de 2%, dans le sillage de commentaires positifs de BofA qui salue la solide dynamique commercial dont bénéficie actuellement le fabricant de jeux et de jouets.





