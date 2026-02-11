Wall Street hésitante après un rapport sur l'emploi US qui déjoue les attentes
Les investisseurs ont débuté la journée avec la publication très attendue du rapport sur l'emploi, d'autant plus scruté qu'il avait été reporté en raison du mini shutdown.
Selon le Bureau of Labor Statistics, l'économie américaine a créé 130 000 emplois non agricoles en janvier, un chiffre nettement supérieur aux attentes des économistes, qui tablaient en moyenne sur 70 000 créations.
Le taux de chômage a par ailleurs reculé de 0,1 point à 4,3%, alors qu'il était anticipé stable à 4,4%.
Ces données confirment la solidité du marché du travail américain, mais elles repoussent également la perspective d'une baisse des taux directeurs dès le mois prochain. En effet, le statu quo est désormais anticipé par 94% des intervenants, contre 80% hier, selon le baromètre FedWatch du CME Group.
Donald Trimp n'a pas tardé à réagir sur son réseau TruthSocial avec l'emphase qu'on lui connait : "Les États-Unis d'Amérique devraient payer BEAUCOUP MOINS sur leurs emprunts (obligations !). Nous sommes à nouveau le pays le plus puissant du monde et devrions donc bénéficier du TAUX D'INTÉRÊT le plus bas, et de loin".
Plus mesuré, Christoph Balz, analyste chez Commerzbank, souligne que du point de vue de la Réserve fédérale, " les risques de détérioration du marché du travail ne sont probablement pas écartés, mais ils sont moins aigus. Une baisse des taux d'intérêt est donc devenue improbable dans les prochains mois".
De son côté, Bastien Drut, responsable de la stratégie chez CPR AM, évoque un rapport "particulièrement difficile à lire" avec les révisions négatives les plus fortes depuis la crise financière de 2008, un écart très important entre les enquêtes "entreprises" et "ménages" sur les derniers mois, un très fort écart avec le rapport ADP... "Ce rapport confirme toutefois que la dynamique de créations d'emplois a été historiquement faible en 2025 et que celle-ci était même à peu près nulle dans le secteur privé hors santé. La Fed va rester sur ses gardes", croit-il savoir.
Les valeurs en mouvement
La séance est également marquée par de nombreuses publications trimestrielles. Vertiv ( 18%) affiche une nette amélioration de ses résultats au quatrième trimestre 2023, dépassant les anticipations. Le bénéfice par action ressort à 1,36 dollar, contre 0,99 dollar un an plus tôt, pour un consensus FactSet de 1,29 dollar.
Criteo chute de 13% après avoir publié un BPA ajusté en baisse de 26%, à 1,30 dollar, ainsi qu'un EBITDA ajusté en recul de 17%, à 120 millions de dollars, au titre des trois derniers mois de 2025.
Moderna recule de 10% après avoir indiqué que le Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques (CBER) de la FDA ne poursuivrait pas l'examen de sa demande de licence pour un vaccin.
Mattel plonge de 24% après avoir publié un chiffre d'affaires de 1,77 milliard de dollars (contre 1,84 milliard attendu) et un bénéfice net en baisse de 25%, à 106 millions de dollars. Le groupe évoque des promotions plus agressives, l'inflation et les droits de douane, qui ont pesé sur ses marges.
Cloudflare progresse de 12% après avoir dévoilé des perspectives de chiffre d'affaires supérieures aux attentes pour 2026 et pour le trimestre en cours, soutenues par la forte demande en services cloud liée à l'essor de l'intelligence artificielle. Le marché accueille favorablement ces annonces malgré des interrogations récentes sur la fiabilité de ses services.
Toujours outre-Atlantique, le canadien Bombardier ( 1,5%) annonce pour sa part des commandes fermes de 40 jets d'affaires Challenger 3500 de la part de Vista, pour une valeur de 1,18 milliard de dollars. Le contrat comprend 120 options supplémentaires ; si elles étaient toutes exercées, la valeur totale pourrait atteindre 4,72 milliards de dollars pour 160 appareils.
Les publications trimestrielles se poursuivront demain, avec notamment Applied Materials, Arista Networks, Vertex, Airbnb et Coinbase.
Le reste de l'actualité en chiffres
Sur le marché obligataire, le rendement du T-Bond américain à 10 ans ressort à 4,17% ( 2 points de base).
Par ailleurs, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 428,8 millions de barils lors de la semaine du 2 février, signalant une hausse de 8,5 millions de barils par rapport à la semaine précédente, là où les spécialistes anticipaient une hausse beaucoup plus modeste de 0,8 million.
Cela n'empêche pas le WTI progresse de 1,5% à 65,3 dollars le baril.
De son côté, l'once d'or gagne 0,6% à 5 055 dollars.
Enfin, le dollar avance de 0,2% face à la monnaie unique, à 0,84 euro.
