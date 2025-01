Wall Street: hausse solide, Netflix s'envole, Nvidia est N°1 information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 22:43









(CercleFinance.com) - Bonne séance de reprise à la bourse de New York (fermée hier en raison du week-end de trois jours du 'Martin Luther King Day') : les indices US clôturent ne nette hausse (après une entame prudente) et le Dow Jones (+1%) renoue avec les 44.000Pts, sa meilleure marque depuis le 12 décembre dernier.

Gain de 0,9% pour le S&P500 (avec 85% de titres en hausse), seulement +0,65% pour le Nasdaq... qui prend +0,7% en 'after hour'.

En effet, Netflix qui a publié ses résultats ce soir s'envole de +13% (à 985$) nouveau record, bien au-delà des 942$ du 11/12/2024), sa capitalisation bondi au-delà des 400Mds$.

Lors de son discours d'investiture Donald Trump a déclaré un 'état d'urgence énergétique' et promis, sans surprise, d'accorder la priorité à l'Amérique et à sa réindustrialisation mais il est resté vague concernant la mise en place de nouveaux droits de douane (25% appliqués contre le Canada et le Mexique au 1er février ?).

Ce soir, il devrait annoncer des investissements massifs dans l'intelligence artificielle, d'où la ruée sur les valeurs du secteur des semiconducteurs : ARM s'envole de +4%, Micron grimpe de +3,5%, Nvidia +2,3%... qui reprend sa place de 1ère capitalisation mondiale (3.445Mds$) aux dépens d'Apple, de nouveau en baisse à contrecourant de Wall Street (-3,2% et 3.348Mds$ de 'capi').



'Les investisseurs en actions font le plein, car les réductions d'impôts et les politiques de déréglementation promises devraient stimuler les bénéfices des entreprises', estime Bruno Lamoral, gérant de portefeuilles chez DPAM.



'Les investisseurs ont gardé en mémoire que sa première présidence fut marquée par une forte volatilité des actifs financiers, mais surtout par une hausse de 68% du S&P 500', rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Côté 'Macro', il y avait une première statistique aux Etats-Unis ce mardi : l'indice 'Philly-FED' d'activité manufacturière ressort en recul à -9,1 contre -3,4 en décembre.

Cela a soulagé le marché obligataire (pas de surchauffe en vue) et les T-Bonds à '10 ans' effacent -4Pts à 4,57%.



Sur le marché pétrolier, le baril de WTI chute de -2% sous les 76$ sur le NYMEX : le fameux 'état d'urgence énergétique' est synonyme de plus de production pétrolière et donc de potentielle baisse des prix à terme.





