Wall Street: hausse poursuivie avec l'accalmie sur les taux information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 07:15

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a poursuivi mardi sur sa lancée de la veille : le Dow Jones a terminé la séance sur un gain de 0,4% à 33739 points, le S&P500 a gagné 0,52% à plus de 4358 points et le Nasdaq Composite s'est adjugé 0,58% à 13563 points.



Les indices actions ont continué de se redresser sur fond d'apaisement des tensions sur les marchés obligataires, avec notamment un taux de référence des T-Bonds à 10 ans redescendu bien en dessous des 4,70% après avoir culminé à près de 4,89% vendredi.



'Les rendements américains chutent sous l'effet combiné des anticipations et de la demande d'actifs refuge (or)', expliquait mardi matin Kiplink Finance, mettant en avant le contexte géopolitique tendu et des déclarations récentes de responsables de la Fed.



'Lorie Logan (présidente de la Fed de Dallas) et Philip Jefferson (vice-président de la Fed) ont indiqué que des rendements élevés pourraient pousser la banque centrale à ne pas relever une nouvelle fois ses taux', rappelait la société de gestion.



Seules données macroéconomiques de la séance, les stocks des grossistes américains se sont tassés de 0,1% en août par rapport au mois précédent, alors que leurs ventes ont grimpé de 1,8%, entrainant une réduction du délai d'écoulement des stocks à 1,36 mois.



Sur le front des valeurs, PepsiCo a gagné 1,9% après un léger relèvement de son objectif de BPA coeur pour 2023, l'attendant désormais en hausse de 13% à taux de changes constants (et non plus de 12%), à l'occasion de sa publication trimestrielle.



Valeur défensive, Merck a cédé 0,8% malgré des données positives pour un essai de phase III portant sur son Keytruda, qui a atteint son critère d'évaluation principal de survie globale dans le cancer du poumon non à petites cellules.