Wall Street: hausse modérée en fin de matinée

(CercleFinance.com) - Après des débuts hésitants, Wall Street évolue en légère hausse jeudi, ce qui lui permet de se rapprocher encore de ses records, en dépit de l'absence d'informations susceptibles de faire bouger les marchés.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,5% à 39.246,6 points, tandis que le Nasdaq grignote un peu moins de 0,2% à 6328,7 points.



Les intervenants, qui ne disposent de guère d'éléments afin de prendre leurs décisions d'investissement, restent en position d'attente à la recherche du prochain catalyseur haussier susceptible de réveiller la cote.



En attendant, les espoirs de voir la Réserve fédérale réduire prochainement ses taux demeure le principal facteur derrière le mouvement haussier qui a repris ses droits depuis quasiment trois semaines.



Parmi les secteurs majeurs du S&P 500, l'immobilier est à nouveau le plus performant de la séance (+1,7%) après ses mauvaises performances du début d'année, tandis que la technologie enregistre la seule baisse du jour (-0,2%) en raison de prises de bénéfices sur Nvidia (-1,9%).



Seule statistique importante au menu du jour, les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté à 231.000 lors de la semaine du 29 avril, un chiffre en hausse de 22.000 par rapport à la semaine précédente.





