Wall Street: hausse de l'inflation digérée comme par magie information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 07:33









(CercleFinance.com) - Cela se confirme depuis le début de l'année : Wall Street 'digère tout'. Rien ne parvient à faire plier les acheteurs, aucune mauvaise surprise ne fait baisser les indices US durant plus d'une séance... voire d'une demi-séance.



Cette séance de mercredi en constitue la parfaite illustration : la réaction négative à la publication du 'CPI' de janvier (ressorti à 3% en données brutes et 3,3% en données 'core') s'avère au pire épidermique. Et à constater la clôture en hausse d'un peu plus de 0,1% du Nasdaq-100 (vers 21.720), c'est carrément comme s'il ne s'était rien passé.



Quelques valeurs ont fait la différence, comme Global Foundries +8,3%, Intel +7,3%, AirBnB et On semiconductor +4,4%, Tesla +2,5%... et Palantir +4,3% qui n'en finit plus de monter et 'pèse' 256Mds$ pour à peine 4Mds$ de CA (soit 64 fois ses ventes, si tout se passe bien en 2025 et que l'activité progresse bien de +40%).



Le S&P500 ne s'effrite que de -0,3% à 6.052 (contre -1% vers 15H30 à 6.003), le Dow Jones cède -0,5% à 44.368 et le Russell-2000 se détache une nouvelle fois à la baisse avec -0,9% (gain annuel ramené à +1,3%).



Pour en revenir au 'CPI', les prix à la consommation US ressortent à +0,5% contre +0,3% attendu: ceci confirme de façon indéniable la persistance de pressions inflationnistes, à un rythme qui dépasse maintenant les 3%, tous secteurs confondus : la Fed pourrait suspendre l'assouplissement de sa politique monétaire jusqu'à l'automne (et non plus juillet), voire la fin de l'année.



Le consensus de 2,9% en rythme annuel pour le 'CPI global' -le même qu'en décembre- est déjoué avec un score de +3% et le 'core CPI' -attendu à 3,1%- ressort à +3,3% (contre +3,2% en décembre), à cause d'une progression de +0,4% en janvier.



Le rapport sur l'inflation risque d'être affecté par la mise en place de surtaxes douanières sur l'acier et l'aluminium prises par Donald Trump le 8 février à l'encontre de tous les pays exportateurs (c'est l'industrie automobile US qui en est le principal client : leurs coûts de production vont en souffrir, les acheteurs également).



En ce qui concerne les surtaxes de 25% contre le Mexique et le Canada qui pourraient entrer en vigueur au 1er mars, ces deux pays fournissent 44% des importations alimentaires des Etats-Unis (pour 85 milliards de dollars) et 'l'alimentation représente 13,5% du CPI', comme le rappelle Oddo BHF.



Du fait de l'interventionnisme du nouveau président américain sur le front commercial et de ses effets potentiellement inflationnistes, l'évolution de la politique monétaire continue toujours de préoccuper les détenteurs de T-Bonds américains : le '10 ans' fait une embardée de +10 points de base à 4,635% et le '30 ans' (+8 pbs) grimpe à 4,832%.



Lors de son audition devant les parlementaires US ce mercredi, le patron de la Fed a constaté que l'inflation avait 'significativement' reflué ces deux dernières années, mais aussi admis qu'elle demeurait à des niveaux relativement élevés. Il a concédé qu'avec le recul, la Fed aurait peut-être dû relever les taux plus tôt qu'elle ne l'a fait en 2022.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.