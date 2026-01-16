Wall Street galvanisé par le secteur technologique et les banques

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine sur une note positive. Wall Street a rebondi après deux dernières journées dans le rouge, soutenus par le secteur technologique dans le sillage de TSMC. Dernières grandes banques à livrer leur publication, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont brillé en Bourse après avoir fait état de bénéfices trimestriels en hausse. Au chapitre macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties inférieures aux attentes. Le Dow Jones a progressé de 0,60% à 49442 points et le Nasdaq de 0,25% à 23530 points.

Après JP Morgan mardi, puis Bank of America, Wells Fargo et Citigroup mercredi, c'était au tour des deux banques d'affaires, Goldman Sachs et Morgan Stanley , de dévoiler leurs comptes trimestriels ce jour. A l'inverse de ses concurrents la veille, ces deux nouvelles publications ont été très saluées par les investisseurs à la faveur de ses résultats globalement supérieurs aux prévisions. Morgan Stanley a bondi de 5,78% à 191,23USD et Goldman Sachs de 4,63 % à 975,86 USD.

Les chiffres économiques du jour

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir compté 198 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 5 janvier, un chiffre en baisse de 9000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente (ramené de 208 000 à 207 000) et nettement inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 215 000.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a fait nettement mieux que prévu au mois de janvier. Il est passé de -8,8 à 12,6 points, là où les analystes tablaient sur une amélioration autour de -2 points. A 12,6 points, cet indicateur est à son plus haut niveau depuis le mois de septembre, avant le plus long shutdown de l'histoire américaine qui a touché le pays pendant 43 jours.

Les prix américains à l'importation sont ressortis en hausse de 0,4% sur deux mois entre septembre et novembre 2025, tandis que ceux à l'exportation se sont accrus de 0,5% sur la même période, d'après le Département du Travail.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Boston Scientific

Boston Scientific a conclu un accord définitif pour l'acquisition de Penumbra. La transaction, en numéraire et en actions, valorise la cible à 374 dollars par titre, soit une valeur d'entreprise d'environ 14,5 milliards de dollars.

GE Aerospace

GE Aerospace a nommé Mohamed Ali au poste de Président-directeur général des moteurs et services commerciaux (CES). Ce service gérera désormais l'ensemble du cycle de vie des moteurs commerciaux, incluant la sécurité et la qualité, la gestion de produit, l'ingénierie, la chaîne d'approvisionnement, la fabrication et les services après-vente.

IBM

IBM a annoncé jeudi le lancement d'un logiciel destiné à aider les entreprises, les administrations et les fournisseurs de services à développer des environnements d'intelligence artificielle (IA) entièrement souverains.