Wall Street: gains timides vendredi dans l'attente de la Fed information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 07:44

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York n'a avancé que très timidement vendredi, dans un contexte de prudence en attendant la prochaine réunion de la Fed. Le Dow Jones a grappillé plus de 0,1% à 33877 points, et le Nasdaq Composite a pris moins de 0,2% à 13259 points.



'À l'heure où nous écrivons ces lignes, les futures des Fed funds anticipent une probabilité d'environ 60% d'une hausse de 25 points de base lors de la réunion de juin', indiquait Tiffany Wilding, économiste Amérique du Nord chez PIMCO, en tout début de mois.



Les investisseurs semblaient peu enclins à prendre des positions trop marquées à l'approche de la réunion de la Fed, d'autant plus qu'aucune statistique -susceptible d'influer sur le verdict de la banque centrale- n'était attendue avant l'inflation mardi prochain.



En l'absence de données macroéconomiques, l'attention s'est portée sur certaines valeurs comme Tesla dont le titre a grimpé de 4,1%, sur fond de propos favorables de Wedbush qui a réitéré son opinion 'surperformance' et relevé son objectif de cours de 215 à 300 dollars.



'L'histoire débute maintenant pour Tesla', selon l'analyste qui listait 'son réseau de super-chargeurs, son activité énergétique, sa voie autonome pilotée par l'IA, son écosystème de batteries inégalé et la portée de la production à l'échelle mondiale...'



Par ailleurs, GM a gagné 1,1% au lendemain de l'annonce par ce constructeur automobile que les propriétaires de ses véhicules électriques auraient accès, à partir de début 2024, aux 12.000 bornes de recharge que compte Tesla en Amérique du Nord.