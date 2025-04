Wall Street: gains de 0,6% avec une chute du WTI information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street avait rouvert sans direction au lendemain d'une séance qui s'était conclue sans tendance et avec des écarts insignifiants, mais les investisseurs s'efforcent de voir le verre à moitié plein : entre une statistique très négative et un assouplissement de la Maison-Blanche concernant les droits de douane payés par les constructeurs automobiles sur les pièces importées, le choix est clair.



Le Dow Jones a gagné 0,75%, le Nasdaq 0,55% et le S&P500 0,58% (une hausse dans le sillage de Cadence Design +5,8%, Synopsys +3,8%, Strategy +3,3%), alors que le bitcoin renouait avec les 95.000$.



En ce qui concerne le plongeon de la confiance des consommateurs, le bon accueil réservé à cette publication semble illustrer le principe de la 'mauvaise nouvelle qui devient une bonne nouvelle' : en effet, la confiance s'est dégradée de 7,9 points pour s'établir à 86,0 pour le mois en cours.



L'enquête mensuelle du Conference Board précise que si l'indice de la situation présente ne s'est tassé que de 0,9 point à 133,5, celui des attentes a chuté de 12,5 points à 54,4, atteignant ainsi son plus bas niveau depuis octobre 2011.



L'indice des attentes - basé sur les perspectives à court terme pour les revenus, les affaires et les conditions du marché du travail - ressort également largement inférieur au seuil des 80, qui signale habituellement une récession à venir.



La séance du 30 avril, dernière d'un mois particulièrement chaotique (mais qui se termine sans trop de casse), aura toutes les allures d'un 'Super Wednesday'.



Le fait du jour est peut-être la lourde rechute du baril de WTI (-3,2%), qui retombe au contact des 60$ sur le NYMEX... Ce n'est pas très encourageant à la veille de la publication du produit intérieur brut des États-Unis.



Sur le marché obligataire, les obligations américaines à long terme (T-Bonds) se détendaient de 4,5 points de base vers 4,172%, tandis que le dollar grappillait 0,1% à 99,15 (indice du dollar).





