Wall Street: gains de 0,6% avec baisse taux, chute 3% du WTI

(CercleFinance.com) - Wall Street avait rouvert sans direction au lendemain d'une séance qui s'est conclue sans tendance et sur des écarts insignifiants mais les investisseurs s'obligent à voir le verre à moitié plein : entre une 'stat' très négative, et un assouplissement de la Maison Blanche sur les droits de douane payés par les constructeurs automobiles sur les pièces importées de l'étranger, le choix est clair.

Le Dow Jones a gagné 0,75%, le Nasdaq +0,55% et l'indice S&P-500 +0,58% (une hausse dans le sillage de Cadence Design +5,8%, Synopsys +3,8%, Strategy +3,3% (alors que le bitcoin renoue avec les 95.000$.



En ce qui concerne le plongeon de la 'confiance' des consommateurs, le bon accueil reçu lors de la publication semble illustrer le principe de la 'mauvaise nouvelle qui devient une bonne nouvelle' : en effet, la confiance se dégrade de -7,9 points pour s'établir à 86 pour le mois qui s'achève, contre 93,9 en mars.

L'enquête mensuelle du Conference Board précise que si l'indice de la situation présente ne s'est tassé que de 0,9 point à 133,5, celui des attentes a plongé de 12,5 points à 54,4, atteignant ainsi son plus bas niveau depuis octobre 2011.

L'indice des attentes -basé sur les perspectives à court terme pour les revenus, les affaires et les conditions du marché du travail- ressort aussi bien inférieur au seuil des 80, qui signale habituellement une récession à venir.

Demain, les investisseurs découvriront les premières estimations de la croissance au 1er trimestre aux Etats-Unis puis surtout des publications de groupes de premier plan comme Coca-Cola, Pfizer, Honeywell, Spotify ou UPS.



La séance du 30 avril, la dernière d'un mois particulièrement chaotique (mais qui se termine sans trop de casse) aura toutes les allures d'un 'Super Wednesday'.

Le 'fait du jour', c'est peut-être la lourde rechute du baril de WTI (-3,2%) qui rechute au contact des 60$ sur le NYMEX... ce n'est pas très encourageant à la veille du PIB US.



Sur le front obligataire, les T-Bonds US se détendaient de -4,5Pts vers 4,1720%, le Dollar grappillait +0,1% à 99,15 ('$-Index').







