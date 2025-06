Wall Street : gagne plus de 1%, le Nasdaq se détache à +1,5% information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 22:25









(CercleFinance.com) - Les indices US ont -comme leurs homologues européens- 'grimpé le mur de l'angoisse' (Wall of Worry) ce lundi et les indices US grimpent entre +0,75% et +1,52%.

Les gains de Wall Street étaient pratiquement acquis dès les premières minutes de cotations.

Le Nasdaq s'est distingué avec plus de 1,5% de gain (à 19.700) grâce une fois encore aux producteurs de semi-conducteurs avec AMD et ses +8,8%, On semiconducteur (+5,6%), ARM 2,9%.



Les marchés obligataires ont pâti de l'absence d'un mouvement de 'risk-off' sur les indices boursiers : le 'VIX' se détend de -8%, au contact des 19.



Les investisseurs sont rassurés par l'absence d'escalade dans le conflit israélo-iranien depuis samedi (opérations d'ampleur beaucoup plus limitées, quelques frappes sur Téhéran ce lundi, pas de riposte à l'encontre d'Israël).



Elément-clé, le repli du pétrole dès ce dimanche sur les places du Proche-Orient : il perd 2$ sous 70$ (contre 74$ vendredi matin)... mais les investisseurs continuent de négliger le niveau des taux qui reste élevé : le '10 ans' s'est retendu de +2,5Pts ce soir vers 4,455%, le '30 ans' de +4,5Pts vers 4,9600%, il est de nouveau proche des 5%.



Aux Etats-Unis, la réunion de la Fed qui débute demain et s'achève mercredi ne devrait déboucher sur aucun changement de taux, mais pourrait permettre de faire le point sur la croissance et l'évolution de l'inflation, susceptibles d'accélérer un assouplissement monétaire qui se fait toujours attendre.



Côté signaux de 'faiblesse', l'activité manufacturière s'est dégradée pour un quatrième mois consécutif dans l'État de New York, selon la Fed locale, son indice de la conjoncture générale s'étant maintenu en terrain négatif et ayant même reculé de sept points à -16 en juin.



Après avoir dépassé zéro le mois dernier, l'indice des nouvelles commandes est tombé à -14,2 et celui des livraison est descendu à environ zéro. L'indice de l'emploi a par contre augmenté de dix points à 4,7, son premier chiffre positif depuis janvier.



Après s'être montrées pessimistes en avril et mai, les entreprises sont redevenues optimistes en juin, s'attendant à une amélioration des conditions au cours des six prochains mois : l'indice des conditions générales futures des affaires a grimpé de 23 points à 21,2.



A l'agenda des prochains jours figurent également des données importantes sur la consommation américaine, avec les ventes au détail qui paraîtront demain.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.