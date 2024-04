Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: franche lourdeur sur les semi-conducteurs (-3%) information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 22:22









(CercleFinance.com) - Déception à Wall Street : ce qui devait être une séance de rebond se termine par un alourdissement qui n'a épargné pratiquement aucun secteur, et surtout pas les semiconducteurs qui se replient de -3% en moyenne.



Les indices US voient leur repli s'étager entre -0,12% pour le Dow Jones, -0,5% pour le S&P500, et Nasdaq chute de -1,15%, le Russell-2000 de -0,9%, vers 1.950 (il termine au plus bas depuis le 7 février et perd désormais -3,5% depuis le 1er janvier : 2024 commence à ressembler de plus en plus à 2023 pour les 'small Caps').

Le Nasdaq-100 chute de -1;25% dans le sillage d'ASML -7%, Autodesk -6%, AMD -5,8%, Lam Research -5,3%, KLA -5%, Micron -4,5%, Applied Materials -4,4%, Nvidia -3,9%, Broadcom -3,5%... (l'indice sectoriel 'SOXX' a chuté de -3% vers 210,50).

De façon assez paradoxale, la détente des rendements obligataires n'a pas soutenu les 'technos', c'est assez difficile à expliquer (le repli de la veille était parfaitement cohérent vu les taux revenus à leurs pires niveaux depuis fin novembre).



Avec des indicateurs économiques qui surprennent à la hausse aux Etats-Unis, les intervenants se focalisent sur la résilience de l'économie, ce qui compenserait la déception sur le front du loyer de l'argent.



Les investisseurs veulent continuer de croire que les rendements -se maintenant au plus haut depuis 15 ans- ne vont causer que des dommages limités à l'économie réelle.

L'agenda économique du jour était vierge de toute publication, la FED est également restée muette au lendemain des déclaration de J.Powell.



Ce dernier semble écarter la perspective d'une baisse de taux en juin et il suggère que seuls 2 assouplissements seraient à l'agenda en 2024.

Les taux resteraient donc au-delà de 5,25% durant encore 6 mois, un maintien bien plus long que lors des précédents cycles hausse/baisse (le 'palier' dure en moyenne 6 mois, 9 mois au maximum depuis 30 ans).





