Wall Street fléchit, lestée par les prix à la production américains

Un opérateur à la Bourse de New York le 11 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en baisse jeudi, accusant le coup d'une inflation côté producteurs nettement supérieure aux attentes, qui atténue l'hypothèse d'un fort assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Vers 13H50 GMT, le Dow Jones reculait de 0,26%, l'indice élargi S&P 500 de 0,09%, et l'indice Nasdaq perdait 0,11%.

Sur un mois, l'indice des prix à la production (PPI) a progressé de 0,9%, selon les données publiées jeudi par le département du Travail, après être resté stable en juin.

L'augmentation est bien plus marquée que ne le prévoyaient les analystes, qui tablaient sur une avancée de 0,2% des prix en juillet, selon le consensus publié par MarketWatch.

Hors prix de l'alimentation, de l'énergie et des services commerciaux, considérés comme plus volatils, la progression des prix à la production reste importante, de l'ordre de 0,6%.

Il s'agit de la hausse la plus marquée de l'indice sous-jacent depuis mars 2022, soit peu avant le pic d'inflation observé à l'été 2022 aux Etats-Unis.

"Nous commençons donc à voir l'impact des droits de douane sur l'inflation, et cela commence par les prix à la production", assure auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

"La question est la suivante: est-ce que cela se répercutera sur les consommateurs? Pour l'instant, la réponse est non", ajoute l'analyste.

Ces données sont publiées deux jours après l'indice des prix à la consommation (CPI), qui avait lui mis en lumière une stabilisation des prix sur un an, à 2,7% au mois de juillet.

Au sein des investisseurs, "la crainte est que cette inflation se répercute sur l'indice des prix PCE (privilégié par la Fed, ndlr) et empêche l'institution d'être aussi agressive dans son approche de réduction des taux que ce qui avait été envisagé" en début de semaine, souligne Patrick O'Hare, de Briefing.com.

La banque centrale américaine dispose d'un double mandat, qui consiste à maintenir l'inflation américaine autour de 2% sur le long terme tout en assurant les conditions pour maintenir le plein emploi aux Etats-Unis.

En conséquence, "elle ne peut pas réduire ses taux si l'inflation augmente", rappelle M. Sarhan.

Une large majorité d'experts s'attendent à une réduction des taux lors de la prochaine réunion du comité de politique monétaire de l'institution, selon l'outil de veille de CME. Mais ils sont de moins en moins à prévoir d'autres baisses lors des réunions suivantes.

La publication de l'indice PPI a tendu le marché obligataire américain: vers 13H45 GMT, le rendement à deux ans, le plus sensible aux politiques monétaires, évoluait autour de 3,72% contre 3,67% à la clôture mercredi. Le dix ans passait lui de 4,23% à 4,26%.

En outre, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont légèrement diminué à 224.000, en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 228.000 demandes.

Côté entreprises, la plateforme d'échanges de cryptomonnaies Bullish (+12,41% à 76,44 dollars) continuait sa forte progression pour son deuxième jour de cotation à la Bourse de New York.

Le géant chinois du commerce en ligne JD.com (-1,63% à 31,98 dollars) souffrait d'un recul de son bénéfice net, à 6,2 milliards de yuans pour le deuxième trimestre (environ 900 millions de dollars), malgré un bond de plus de 22% de son chiffre d'affaires.

Le spécialiste des équipements agricoles Deere (-6,58% à 479,76 dollars) glissait après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles. L'entreprise prévoit désormais un chiffre d'affaires compris entre 4,75 et 5,25 milliards de dollars.

Nasdaq