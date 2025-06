Wall Street: finit sans direction, record du Nasdaq information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 07:35









(CercleFinance.com) - Les indices US finissent sans direction, à l'image du S&P500 qui termine inchangé à 6.092 (après avoir dépassé les 6.110 et retracé son record à 0,6% près).



De fait, le Dow Jones s'effrite de -0,25% tandis que le Nasdaq-100 grappille 0,21%, après avoir pulvérisé un nouveau record au-delà de 22.300, et alors que le Nasdaq Composite s'est hissé en séance au-delà de 20.050 (son record du 19 février).



La flambée de +4,3% du Nvidia qui inscrit un nouveau record à 145,3$ a compté pour beaucoup dans le record du Nasdaq-100 à 22.238 inscrit à 22h00.



A noter également la flambée de +8,8% de Supermicrocomputer et les +3,6% d'AMD qui suscite beaucoup d'intérêt de la part des spécialistes de l'IA.



L'accalmie entre Isra?'l et l'Iran semble raviver quelque peu l'appétit pour le risque des investisseurs, le repli du pétrole éloignant le risque inflationniste.



Les investisseurs n'ont pas réagi aux dernières déclarations de Jerome Powell devant le Congrès : il a confirmé ne pas être dans l'urgence de baisser les taux (à condition que l'inflation soit mieux maîtrisée), les intervenants semblant cependant de plus en plus croire à un soutien de la Fed.



A en croire le baromètre FedWatch, ce sont désormais 70% des traders qui parient sur un assouplissement monétaire en septembre, contre moins de 48% il y a un mois.



Les signaux de faiblesse se succèdent : les ventes de logements neufs ont chuté de -13,7% en mai aux Etats-Unis dans un contexte de taux d'intérêt toujours élevés et de hausse des prix de l'immobilier qui pèsent sur la demande.



Côté marchés obligataires, les T-Bonds US se retendent de +1,2 point de base vers 4,30%, et le '30 ans' prend +0,8 point de base à 4,84%, rien de significatif.



A signaler un peu de volatilité sur le FOREX avec un dollar qui perd de nouveau pied en fin de séance et retombe de -0,4%, pour finir sur un plus bas annuel de 1,665 face à l'euro.







