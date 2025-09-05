Wall Street finit en repli, les données sur l'emploi font craindre un ralentissement

Le Dow Jones .DJI cède 0,48%

Le S&P 500 .SPX cède 0,32%

Le Nasdaq .IXIC se replie de 0,03%

par Caroline Valetkevitch

La Bourse de New York a fini en baisse vendredi après la publication de données montrant que la croissance de l'emploi aux États-Unis a fortement diminué au mois d'août, les inquiétudes quant à un possible ralentissement économique l'emportant sur l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,48%, ou 220,43 points, à 45.400,86 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 20,58 points, soit 0,32%, à 6.481,50 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 7,31 points, cédant 0,03%, à 21.700,388 points.

Le rapport mensuel du département du Travail publié vendredi a recensé 22.000 emplois non agricoles créés au mois d'août, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 75.000 créations nettes après 79.000 en juillet.

Les trois principaux indices boursiers américains ont initialement progressé et battu des records après la publication de ces données, qui ont alimenté les anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de sa prochaine réunion mi-septembre, à hauteur de 50 points de base.

"Le rapport sur les salaires confirme aujourd'hui le ralentissement du marché du travail et justifie une baisse des taux lors de la réunion de la Fed à la fin du mois", a déclaré Bill Merz, responsable de la recherche sur les marchés des capitaux et des portefeuilles chez U.S. Bank Asset Management.

"Le marché de l'emploi restera un indicateur très important de l'évolution de la situation économique, mais jusqu'à présent, les dépenses de consommation ont vraiment surpris beaucoup de monde malgré le ralentissement du marché de l'emploi."

"Il faudra plus d'une mauvaise série de données pour déloger ce marché à ce stade", a pour sa part jugé Pete Mulmat, directeur général d'IG North America.

Les traders considèrent maintenant qu'il y a 11,6% de chances que les taux de la Fed soient réduits de 50 points de base ce mois-ci - un changement radical par rapport à l'absence de tels paris il y a un mois, selon l'outil FedWatch du CME.

Les attentes de réduction des taux ont contribué à soutenir le secteur de l'immobilier .SPLRCR et l'indice du logement de Philadelphie .HGX .

Coté valeurs, les actions de Broadcom AVGO.O ont fortement progressé (+9,41%) au lendemain de l'annonce par le concepteur de puces d'un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre, avec la perspective d'une croissance des ventes de l'intelligence artificielle en amélioration significative au cours de l'exercice 2026.

Kenvue KVUE.N a en revanche chuté (-9,35%) après que le Wall Street Journal, citant des sources au fait du sujet, a rapporté que le secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr. prévoyait d'annoncer que l'utilisation chez les femmes enceintes de l'analgésique Tylenol, vendu par la société, est potentiellement liée à l'autisme.

