Wall Street finit en petite baisse faute de catalyseurs

Wall Street a fini en baisse jeudi, les investisseurs profitant de l'absence de données économiques ou de catalyseurs susceptibles d'influencer le sentiment pour consolider leurs positions avant le début de la saison des résultats du troisième trimestre.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,52%, ou 243,36 points, à 46.358,42 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 18,61 points, soit 0,28% à 6.735,11 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 18,75 points, soit 0,08% à 23.024,626 points.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont effacé une partie des gains enregistrés la veille, lorsqu'ils avaient clôturé à des niveaux records. L'indice Dow Jones des valeurs industrielles a affiché le repli le plus marqué.

"Lors de journées comme celle-ci, il est difficile d'attribuer une raison précise au repli du marché, surtout quand il est limité", a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l'Indiana.

"Je pense que les investisseurs commencent à se positionner pour les résultats de la semaine prochaine, et qu'on observe un peu de prises de bénéfices dans certains secteurs qui ont fortement progressé."

Cette pause intervient après une forte hausse des marchés, largement alimentée par l'essor des technologies liées à l'intelligence artificielle. Cette envolée suscite des inquiétudes quant à la formation d'une bulle, qui pourrait annoncer une correction imminente.

Dimanche marquera le troisième anniversaire du marché haussier actuel. L'indice de référence S&P 500 avait atteint le point bas de son cycle actuel le 12 octobre 2022, dans le sillage du resserrement monétaire opéré par la Réserve fédérale.

