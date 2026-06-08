Wall Street finit en ordre dispersé malgré la "tech"

* Le Dow Jones perd 0,16% mais le S&P-500 gagne 0,30% et le Nasdaq 0,86%

* Les fabricants de puces à nouveau recherchés

* Eli Lilly brille

par Caroline Valetkevitch et Sruthi Shankar

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi après son recul de la fin de semaine dernière, le rebond des valeurs technologiques et les achats à bon compte sur les fabricants de puces ayant profité au Nasdaq et au S&P-500.

Les signes d'apaisement au Moyen-Orient ont aussi contribué à soutenir la tendance après les bombardements entre Israël et l'Iran, auxquels le président américain Donald Trump a demandé de mettre rapidement fin.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,16%, ou 80,77 points, à 50.786,01 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large et principale référence des investisseurs, a en revanche gagné 21,99 points, soit 0,30%, à 7.405,73 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a pris 220,23 points, soit 0,86%, à 25.929,663 points.

L'indice des valeurs technologiques .SPLRCT a pris 1,47%, en tête des progressions sectorielles sur le S&P 500, tandis que l'indice Philadelphia SE des semi-conducteurs .SOX s'est envolé de 5,61% alors que les pertes de vendredi avaient fait fondre de 1.000 milliards de dollars la valeur cumulée des fabricants de puces cotés à New York.

Intel INTC.O a bondi de 11,2%, le site spécialisé The Information ayant fait état d'une commande de Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , pour plus de trois millions de circuits intégrés (TPU) d'ici 2028.

Toujours dans le secteur des puces, Marvell Technology

MRVL.O a pris 9,63% à l'approche de son intégration dans l'indice S&P-500.

Eli Lilly LLY.N a gagné 1,57% alors que les résultats des essais sur son traitement de nouvelle génération contre l'obésité, le retatrutide, ont montré une efficacité contre l'apnée du sommeil tout en contribuant à la perte de poids et au soulagement des douleurs aux genoux.

(Caroline Valetkevitch à New York et Sruthi Shankar à Bangalore, avec Twesha Dikshit et Joel Jose à Bangalore, version française Bertrand Boucey)