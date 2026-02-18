Wall Street finit en hausse, portée par Nvidia et la "tech"

par Noel Randewich

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, confirmant le léger rebond constaté la veille, dans le sillage des hausses de Nvidia, d'Amazon et d'autres poids lourds technologiques, qui avaient été plombés plus tôt ce mois-ci par des inquiétudes autour de l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,26% à 49.662,66 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 0,56% à 6.881,31 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,78% à 22.753,64 points.

Le Nasdaq a affiché un temps en séance une hausse de 1,4%, avant de reculer, sans basculer dans le rouge. L'indice est toutefois en repli de 2,1% depuis le début de l'année, tandis que le S&P-500 est en hausse d'environ 0,5% en 2026.

Huit des secteurs majeurs du S&P-500 se sont installés dans le vert mercredi, avec en tête l'énergie .SPNY .

Nvidia NVDA.O a pris 1,6% après avoir annoncé la signature d'un accord pluriannuel pour fournir à Meta META.O des millions de puces de pointe destinées à l'IA. La maison-mère du réseau social Facebook a pour sa part progressé de 0,6%.

Les géants technologiques Amazon AMZN.O et Microsoft

MSFT.O ont fini en hausse respectivement de 1,8% et 0,7%.

Des groupes comme Sandisk SNDK.O , Western Digital WDC.O et Seagate Technology Holdings STX.O ont également progressé, profitant depuis plusieurs mois de la forte demande alimentée par l'IA pour leurs produits de stockage.

Plus tôt ce mois-ci, la "tech" avait marqué un repli sur fond d'inquiétudes à propos des valorisations très élevées dans le secteur, de l'ampleur des investissements déployés dans l'IA et de la potentielle lenteur des retours sur investissement.

L'impact néfaste de l'IA sur certains secteurs a aussi nourri les préoccupations.

"A un moment donné, il était écrit que la faiblesse de la tech allait attirer des acheteurs. Ce sont toujours des valeurs à forte croissance. Elle étaient coûteuses, elles sont devenues moins chères", a commenté Ross Mayfield, analyste chez Baird, à Louisville dans le Kentucky.

Un compte-rendu de la réunion de janvier de la Réserve fédérale (Fed), publié mercredi après-midi, montre que ses responsables ont exprimé des divergences à propos des futures décisions de la banque centrale américaine, certains d'entre eux évoquant même l'hypothèse de devoir relever les taux.

Les traders misent à environ 50% sur la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base lors de la réunion de juin de la Fed, selon FedWatch de CME.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)