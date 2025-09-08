 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 643,81
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street finit en hausse, les marchés anticipent une baisse des taux
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 22:27

*

Le Dow Jones gagne/cède {.DJI;PCTCHNG}%, le S&P-500 {.SPX;PCTCHNG:2}% et le Nasdaq {.IXIC;PCTCHNG:2}%

Le Nasdaq a franchi un niveau record lundi, soutenu par la progression de Broadcom, tandis que le S&P 500 a légèrement avancé, les investisseurs pariant sur une prochaine baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale pour soutenir la croissance économique.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,25%, ou 114,09 points, à 45.514,95 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 13,65 points, soit 0,21% à 6.495,15 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 98,31 points, soit 0,45% à 21.798,699 points.

Le Nasdaq a franchi un niveau record lundi, soutenu par la progression de Broadcom AVGO.O , tandis que le S&P 500 a légèrement avancé, les investisseurs pariant sur une prochaine baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale pour soutenir la croissance économique.

Les marchés anticipent plusieurs baisses de taux cette année, après la publication vendredi d'un rapport décevant sur l'emploi non-agricole, qui a ravivé les inquiétudes concernant un affaiblissement du marché du travail américain. Ce rapport, qui avait pesé sur Wall Street lors de la séance précédente, alimente les craintes d'un ralentissement de la première économie mondiale.

Les traders ont pleinement intégré une baisse d'au moins 25 points de base à l'issue de la réunion de politique monétaire de deux jours de la Fed, prévue le 17 septembre, les contrats à terme sur les taux d'intérêt reflétant une probabilité de 10% pour une baisse de 50 points de base, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"La priorité est la baisse de taux de la Fed attendue mercredi prochain. Le marché est avide. Il a déjà intégré 25 points de base. Si certains achètent en espérant 50, cela n'arrivera pas", a prévenu Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, Oklahoma.

Plusieurs sociétés de courtage ont révisé leurs prévisions concernant les taux. Barclays prévoit désormais trois baisses de 25 points de base en 2025, contre deux auparavant, tandis que Standard Chartered anticipe une réduction de 50 points de base en septembre, contre 25 précédemment.

(version française Nicolas Delame)

Valeurs associées

APPLOVIN RG-A
547,0400 USD NASDAQ +11,59%
AT&T
28,930 USD NYSE -2,30%
BROADCOM
345,6500 USD NASDAQ +3,21%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 514,95 Pts Index Ex +0,25%
ECHOSTAR RG-A
80,6300 USD NASDAQ +19,91%
NASDAQ Composite
21 798,70 Pts Index Ex +0,45%
ROBINHOOD MARKETS
117,2800 USD NASDAQ +15,83%
S&P 500 INDEX
6 495,15 Pts CBOE +0,21%
T-MOBILE US
242,9000 USD NASDAQ -3,90%
VERIZON COMM
43,320 USD NYSE -2,38%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer (d) et le président palestinien Mahmoud Abbas lors de leur rencontre au 10 Downing Street, le 8 septembre 2025 à Londres ( POOL / Jonathan Brady )
    Mahmoud Abbas rencontre Keir Starmer à Londres
    information fournie par AFP 08.09.2025 23:49 

    Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas s'est entretenu lundi soir avec Keir Starmer à Downing Street, à Londres, alors que Londres se rapproche de la reconnaissance de l'Etat de Palestine. Les deux dirigeants ont discuté de "l'urgence de mettre ... Lire la suite

  • Chantal Nanaba Camara (c), présidente du Conseil constitutionnel, aux côtés de ses conseillers, lors de la publication de la liste définitive des candidats éligibles à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, au siège du Conseil constitutionnel à Abidjan, le 8 septembre 2025 ( AFP / Sia KAMBOU )
    Présidentielle en Côte d'Ivoire: les deux principaux opposants exclus
    information fournie par AFP 08.09.2025 23:21 

    La présidentielle ivoirienne du 25 octobre se déroulera sans les deux principaux opposants: les candidatures de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam ont été définitivement rejetées, renforçant le statut de favori du chef de l'Etat sortant Alassane Ouattara. Le climat ... Lire la suite

  • Un drapeau ukrainien flotte devant le bâtiment du gouvernement ukrainien endommagé la veille lors d'une frappe aérienne massive russe, le 8 septembre 2025 à Kiev  ( AFP / Genya SAVILOV )
    Ukraine: un missile a été utilisé pour frapper le siège du gouvernement dimanche, selon Kiev
    information fournie par AFP 08.09.2025 23:15 

    L'attaque russe qui a endommagé dimanche le siège du gouvernement ukrainien à Kiev, une première en plus de trois ans de guerre, a été menée avec un missile balistique Iskander, a indiqué lundi le bras droit du président ukrainien. "Pour la première fois, l'ennemi ... Lire la suite

  • Des manifestants lors d'une conférence de presse des victimes de Jeffrey Epstein devant le Capitole, à Washington, le 3 septembre 2025 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )
    Une lettre écrite à Epstein et attribuée à Trump rendue publique
    information fournie par AFP 08.09.2025 22:56 

    Une lettre attribuée à Donald Trump à l'attention de Jeffrey Epstein pour son anniversaire en 2003 a été rendue publique lundi par des parlementaires démocrates, alors que le président américain en avait démenti l'existence en juillet, en pleine polémique sur ses ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank