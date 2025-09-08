Wall Street finit en hausse, les marchés anticipent une baisse des taux

*

Le Dow Jones gagne/cède {.DJI;PCTCHNG}%, le S&P-500 {.SPX;PCTCHNG:2}% et le Nasdaq {.IXIC;PCTCHNG:2}%

Le Nasdaq a franchi un niveau record lundi, soutenu par la progression de Broadcom, tandis que le S&P 500 a légèrement avancé, les investisseurs pariant sur une prochaine baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale pour soutenir la croissance économique.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,25%, ou 114,09 points, à 45.514,95 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 13,65 points, soit 0,21% à 6.495,15 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 98,31 points, soit 0,45% à 21.798,699 points.

Les marchés anticipent plusieurs baisses de taux cette année, après la publication vendredi d'un rapport décevant sur l'emploi non-agricole, qui a ravivé les inquiétudes concernant un affaiblissement du marché du travail américain. Ce rapport, qui avait pesé sur Wall Street lors de la séance précédente, alimente les craintes d'un ralentissement de la première économie mondiale.

Les traders ont pleinement intégré une baisse d'au moins 25 points de base à l'issue de la réunion de politique monétaire de deux jours de la Fed, prévue le 17 septembre, les contrats à terme sur les taux d'intérêt reflétant une probabilité de 10% pour une baisse de 50 points de base, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"La priorité est la baisse de taux de la Fed attendue mercredi prochain. Le marché est avide. Il a déjà intégré 25 points de base. Si certains achètent en espérant 50, cela n'arrivera pas", a prévenu Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, Oklahoma.

Plusieurs sociétés de courtage ont révisé leurs prévisions concernant les taux. Barclays prévoit désormais trois baisses de 25 points de base en 2025, contre deux auparavant, tandis que Standard Chartered anticipe une réduction de 50 points de base en septembre, contre 25 précédemment.

(version française Nicolas Delame)