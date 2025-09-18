Wall Street finit en hausse grâce à la Fed et Intel

- Le Dow Jones .DJI gagne 0,27%

- Le S&P 500 .SPX gagne 0,48%

- Le Nasdaq .IXIC gagne 0,94%

- La Bourse de New York a fini en hausse jeudi face à la perspective de nouvelles baisses des taux directeurs de la Réserve fédérale cette année et grâce au secteur des semi-conducteurs après la décision de Nvidia d'investir 5 milliards de dollars dans son rival Intel.

Les trois grands indices ont fini à des records de clôture.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 124,10 points, soit une hausse de 0,27%, à 46.142,42 points, le S&P 500 .SPX a engrangé 31,61 points (+0.48%), à 6.631,96, et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 209,40 points (+0.94%), à 22.470,73.

Intel INTC.O a grimpé de 22,8%, sa plus forte hausse en une séance depuis octobre 1987 après l'annonce de Nvidia, qui a de son côté pris 3,5%.

L'indice sectoriel des semi-conducteurs a fini la séance sur une hausse de 3,6%. Sept des onze indices sectoriels du S&P 500 ont clôturé dans le vert.

Au lendemain de la baisse des taux de la Fed d'un quart de point de pourcentage, les investisseurs continuent de tabler sur d'autres réductions d'ici la fin de l'année.

Des intermédiaires comme Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, JPMorgan ou encore Nomura, estiment jeudi que la banque centrale américaine réduira ses taux d'au moins 50 points de base au total en octobre et en décembre.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations, également susceptibles de profiter d'une baisse des taux, a atteint son plus haut niveau de clôture depuis novembre 2021.

(Abigail Summerville à New York et Purvi Agarwal et Sukriti Gupta à Bangalore; version française Jean-Stéphane Brosse)