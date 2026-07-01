Wall Street finit en baisse sous l'effet du repli de la "tech"

par Caroline Valetkevitch et Niket Nishant

La Bourse de New York a fini en légère baisse mercredi dans le sillage du repli du secteur technologique, même si des gains de Meta Platforms et des commentaires rassurants du président de la Réserve fédérale (Fed) à propos de l'inflation ont quelque peu permis d'atténuer ce recul.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,03%, ou 13,96 points, à 52.305,24 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 16,13 points, soit 0,22%, à 7.483,23 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 173,69 points (0,66%) à 26.040,03 points.

S'exprimant dans le cadre du forum annuel de la Banque centrale européenne (BCE), à Sintra au Portugal, le président de la Fed a déclaré que les risques inflationnistes s'étaient atténués dernièrement.

Kevin Warsh, arrivé en mai à la tête de la Fed, a également promis de s'en tenir à l'objectif d'inflation de 2% et de "décevoir" ceux qui espèrent une politique monétaire accommodante, quand bien même Donald Trump exhorte de longue date la banque centrale à réduire les taux d'intérêt.

Des données LSEG montrent que les traders misent toujours sur l'hypothèse que la Fed procèdera à au moins une hausse des taux d'ici la fin de l'année.

Les investisseurs continuent par ailleurs de surveiller, avec une certaine prudence, de possibles développements dans le conflit les Etats-Unis et l'Iran, a déclaré Tim Ghriskey, stratégiste chez Ingalls & Snyder, à New York.

Alors que des discussions techniques indirectes entre Washington et Téhéran à propos du détroit d'Ormuz ont eu lieu au Qatar, le vice-président américain J.D. Vance a déclaré mercredi que les pourparlers se passaient bien et qu'il ne serait pas nécessaire de relancer la guerre.

En dépit du conflit et de ses répercussions sur les prix de l'énergie, avec la crainte d'un rebond plus large de l'inflation, Wall Street a enregistré une nette hausse au deuxième trimestre, conclu mardi, avec des records trimestriels de plusieurs années pour ses trois principaux indices.

Parmi les principaux catalyseurs de la bourse new-yorkaise, les technologies ont marqué le pas mercredi, à l'exception notable de Meta META.O qui a pris 8,8% après que Bloomberg a rapporté que la maison-mère de Facebook développait une activité "cloud" en vue de commercialiser des capacités de calcul excédentaires en matière d'intelligence artificielle (IA).

Toutefois, "cela ne devrait pas continuer à aider" l'action du géant technologique, a commenté Tim Ghriskey, soulignant que Meta a sous-performé cette année en comparaison aux autres 'Sept Magnifiques' de Wall Street.

Le secteur des semi-conducteurs a chuté mercredi de plus de 6% et particulièrement pesé sur le S&P-500 et le Nasdaq.

Un rapport mensuel clé sur l'emploi aux Etats-Unis est attendu jeudi. Wall Street sera fermée vendredi, à la veille de la fête nationale américaine.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)