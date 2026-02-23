Wall Street finit en baisse, l'IA et les tensions liées aux droits de douane pèsent

*

Le Dow Jones perd 1,66%

*

Le S&P 500 .SPX cède 1,04%

*

Le Nasdaq .IXIC cède 1,13%

par Stephen Culp et Shashwat Chauhan

La Bourse de New York a fini en baisse lundi, plombée par les pertes des valeurs technologiques et financières, tandis que les marchés étaient une fois de plus plongés dans l'incertitude par la décision de la Cour suprême d'annuler les droits de douane dits "réciproques" de Donald Trump et par l'annonce de nouvelles taxes.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,66%, ou 821,91 points, à 48.804,06 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 71,76 points, soit 1,04% à 6.837,75 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 258,80 points, soit 1,13% à 22.627,273 points.

Une vague de ventes massives a fait chuter les trois indices sur fond de craintes persistantes quant aux perturbations potentielles liées à l'émergence de l'intelligence artificielle (IA) et de déclarations erratiques de Donald Trump en matière de politique commerciale, celles-ci ayant alimenté la volatilité au cours de la première année du second mandat du locataire de la Maison blanche.

Après la décision la Cour suprême des États-Unis, vendredi, d'invalider ses droits de douane dits "réciproques" imposés en avril dernier, Donald Trump a annoncé ce week-end une nouvelle surtaxe mondiale de 10%, très vite portée à 15%, sur les importations en provenance de tous les pays, soit le niveau maximal autorisé par la loi.

Lundi, il a en outre mis en garde les pays qui seraient tentés de se retirer d'accords commerciaux déjà entérinés et menacé ses partenaires commerciaux d'autres types de surtaxes, sans donner de précisions.

"La décision de la Cour suprême n'était pas inattendue", a déclaré Tom Hainlin, stratège national en investissements chez US Bank Wealth Management à Minneapolis.

"Mais si l'on ajoute à cela l'accumulation d'incertitudes – la situation géopolitique tendue au Moyen-Orient, l'incertitude liée aux droits de douane et le risque de substitution par l'IA –, les investisseurs sont amenés à réévaluer leurs risques de manière générale."

"La question de l'IA est double : quel sera son coût et qui va être affecté ?", a également déclaré Tom Hainlin, alors que les valeurs financières .SPSY (-3,33%) et celles liées aux logiciels .SPLRCIS (-4,31%) ont sous-performé. "On a vu le marché réagir aux gros titres: c'est 'vendre d'abord, évaluer ensuite'."

Une puissante tempête hivernale a par ailleurs frappé une grande partie des États-Unis, avec plus de 38 centimètres de neige, paralysant le trafic aérien dans le Nord-Est. Selon flightaware.com, entre 89% et 98% des vols ont été annulés dans les aéroports de la région de New York.

Les compagnies aériennes .SPCOMAIR (-3,80%) et les actions liées aux voyages et aux loisirs .SPCOMHOTL (-3,69%) ont chuté, de même que le Dow Transports .DJT (-2,85%).

Alors que seulement 77 des entreprises du S&P 500 n'ont pas encore publié leurs résultats, la saison des résultats du quatrième trimestre touche à sa fin.

Quelques sociétés de premier plan doivent publier leurs performances cette semaine, notamment Nvidia NVDA.O , le fabricant de puces d'intelligence artificielle de pointe, dont les résultats sont attendus mercredi.

Les rivaux du secteur de l'amélioration de l'habitat, Home Depot HD.N et Lowe's LOW.N , sont également à l'ordre du jour ; de même que Salesforce CRM.N et Universal Health Services

UHS.N .

Parmi les entreprises ayant publié leurs résultats, 73% ont dépassé les attentes et les analystes prévoient désormais une croissance annuelle globale des bénéfices du S&P 500 de 13,9%, soit nettement plus que les 8,9% prévus au 1er janvier, selon les données de LSEG.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs financières ont accusé la plus forte baisse, tandis que les biens de consommation de base .SPLRCS (+1,46%) ont enregistré la plus forte hausse.

L'indice des soins de santé .SPXHC a progressé de 1,15%, avec le soutien d'Eli Lilly LLY.N (+4,86%) après que le médicament contre l'obésité CagriSema de Novo Nordisk NOVOb.CO (-16,48%) a enregistré des résultats inférieurs à ceux du Zepbound d'Eli Lilly lors d'un essai comparatif direct.

Parmi les autres titres en vue, l'action de Domino's Pizza

DPZ.O a bondi de 4,10% après que les ventes à périmètre comparable de la chaîne de restauration rapide au quatrième trimestre ont dépassé les estimations de Wall Street.

L'action de PayPal PYPL.O a elle aussi bondi, de 5,76%, à la suite d'un article de Bloomberg indiquant que la société de paiements suscite l'intérêt d'acquéreurs potentiels.

(Rédigé par Stephen Culp, avec Shashwat Chauhan et Ragini Mathur à Bangalore, version française Benjamin Mallet)