Wall Street finit dans le rouge, affectée par la "tech"

La Bourse de New York a fini en légère baisse lundi avec notamment des prises de bénéfice dans le compartiment technologique qui avait été particulièrement demandé la semaine dernière.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 249,04 points, soit 0,51%, à 48.461,93 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 24,20 points, soit 0,34%, à 6.905,75 points, après avoir inscrit un record la semaine dernière.

Le Nasdaq Composite .IXIC , de son côté, a reculé de 118,74 points, soit 0,50%, à 23.474,34 points.

Les volumes d'échanges ont été faibles et devraient le rester tout au long de la semaine, une demi-séance étant prévue mercredi, tandis que jeudi marquera le jour de l'An.

Sur le plan macroéconomique, le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), prévu mardi, est déjà dans les radars des investisseurs. Ces derniers attendent aussi le chiffre hebdomadaire des demandes d'allocations chômage, seul indicateur majeur d'une semaine pauvre en statistiques.

Pour la séance du jour, le secteur des nouvelles technologies .SPLRCT (-0,45%) a pesé sur le S&P 500 avec un repli de la plupart des valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA). Nvidia NVDA.O a reculé de 1,21%, Broadcom

AVGO.O de 0,77% et Palantir Technologies PLTR.O de 2,40%.

"Ce n'est pas le début de la fin de la domination technologique, cela se révélera être une opportunité d'achat", a tempéré Hank Smith, directeur et responsable de la stratégie d'investissement chez Haverford Trust.

"Une des principales raisons est que les grandes entreprises technologiques, à l'exception de Tesla, ne présentent pas de valorisations difficiles à atteindre compte tenu de leur taux de croissance et de l'avantage concurrentiel qu'elles représentent", a-t-il ajouté.

Tesla TSLA.O a également terminé dans le rouge, abandonnant 3,27% après avoir inscrit un sommet la semaine dernière. Le repli du constructeur de véhicules électriques a affecté le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD , en baisse de 0,95%.

D'autres secteurs ont également souffert lundi à Wall Street, comme celui des ressources de base .SPLRCM (-0,96%), avec des prises de bénéfice notamment dans les métaux précieux tels que l'argent et l'or après leur pics de la semaine dernière.

Les trois grands indices à Wall Street devraient cependant enregistrer de solides gains sur l'ensemble du mois et leur troisième année de hausse consécutive, le Dow Jones et le S&P 500 étant en passe, pour leur part, de réaliser leur huitième mois d'affilée dans le vert.

Ce marché haussier, amorcé en octobre 2022, s'est maintenu malgré les inquiétudes liées aux valorisations élevées des entreprises technologiques et à la volatilité des actifs, sur fond d'optimisme sur les perspectives de l'IA, de baisses des taux directeurs et d'une certaine résilience de l'économie.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans US10YT=RR était en repli de 2,6 points de base, à 4,108%, et le 30 ans US30YT=RR en baisse de 2,2 pb à 4,796%. Cette quasi stagnation reflète l'état d'esprit des investisseurs qui restent à l'affût du tout signe sur l'évolution de l'économie américaine.

Aux changes, le dollar .DXY a également fait du surplace, grignotant 0,01% face à un panier de devises de référence

