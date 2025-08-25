Wall Street: fin de semaine en fanfare grâce à Jerome Powell information fournie par Cercle Finance • 25/08/2025 à 07:25









(Zonebourse.com) - Wall Street a terminé la semaine dernière en fanfare, les marchés ayant profité d'un regain d'espoir quant à une rapide baisse de taux aux Etats-Unis après le discours rassurant du président de la Réserve fédérale américaine à Jackson Hole.



A la clôture de la séance de vendredi, le Dow Jones s'est adjugé environ 1,9% à 45.631 points, tout comme le Nasdaq Composite à 21.496 points, et le S&P 500 a grimpé de plus de 1,5% à près de 6.467 points.



Ainsi, au terme d'une semaine marquée aussi par de sévères secousses sur le compartiment technologique, le Dow Jones a avancé de 1,5%, mais le Nasdaq a essuyé un repli de 0,6%, tandis que le S&P n'a grignoté que 0,3%.



Les gains initiaux de la séance de vendredi se sont nettement accentués dès la prise de parole de Jerome Powell, le patron de la Fed, à l'occasion du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole, dans le Wyoming.



Celui-ci a ouvert la voie à une baisse des taux directeurs dès le mois prochain en reconnaissant que la situation économique actuelle pourrait nécessiter un 'ajustement' de la politique monétaire américaine.



'A court terme, les risques entourant l'inflation sont orientés à la hausse, tandis que ceux pesant sur l'emploi penchent du côté de la baisse, une situation difficile', a notamment reconnu le patron de la banque centrale.



Au vu du caractère restrictif actuel de l'institution, Jerome Powell a estimé que le scénario de référence et l'évolution de l'équilibre des risques pourraient justifier un ajustement de l'orientation de la politique monétaire.



S'il n'a pas clairement indiqué qu'un nouveau cycle d'assouplissement monétaire serait imminent, ses propos se sont révélés bien plus conciliants que ceux qui avaient suivi la réunion du FOMC de la fin juillet, au ton modérément agressif.



Ces propos conciliants ont bénéficié à l'ensemble de la cote, mais certains secteurs en ont particulièrement profité, comme ceux de l'immobilier et de la banque, gagnants évidents d'une politique de taux bas, ainsi que de la technologie.



Dans l'actualité des publications d'entreprises, les investisseurs ont acclamé les résultats trimestriels dévoilés par Zoom (+12,7%), mais sanctionné ceux de Workday (-2,8%), d'Intuit (-5%) et de BJ's Wholesale Club (-8,5%).





