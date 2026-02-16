Wall Street fermée : l'Europe boursière profite d'un lundi paisible pour progresser
L'indice phare parisien, vendredi, avait conclu la séance en petite forme, en passant l'intégralité de la journée sous sa ligne de flottaison pour finir sur un repli de 0,35%, à 8 311,74 points.
Sur l'ensemble de la semaine précédente, il a affiché une hausse de 0,46%, son deuxième exercice hebdomadaire dans le vert à la suite, une première depuis le 9 janvier. L'indice phare parisien s'est offert un plus haut historique en séance à 8 437,35 points jeudi dernier. De son côté, l'Eurostoxx 50 rebondit également après quatre séances consécutives dans le rouge. Il progresse de 0,50%, à 6 015,19 points.
Cette semaine s'annonce particulièrement dense, marquée par une salve de résultats annuels du CAC 40 et des rendez-vous macroéconomiques clés.
Les investisseurs prendront connaissance mercredi des chiffres de l'inflation en France du mois de janvier à 8h45. Ils seront suivis mercredi à 20h00 du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Minutes de la Fed), capital pour les anticipations de taux.
Vendredi, les indices PMI Flash (Manufacturier et Services) pour la France, l'Allemagne et la zone euro seront connues. Ils donneront des indications sur l'état de l'économie européenne.
Côté valeurs, celles du secteur aérien seront particulièrement scrutées par les marchés et les analystes avec la publication des résultats annuels d'Air France-KLM, ADP et Airbus.
Mercredi, le marché attend de voir si Airbus atteindra ses objectifs de livraisons pour 2025 (proche des 800 appareils) malgré les tensions persistantes sur la chaîne d'approvisionnement. En outre, le niveau de free cash flow est l'indicateur surveillé par les investisseurs pour le versement du dividende.
Jeudi, on saura si Air France-KLM aura confirmé la solidité de sa rentabilité opérationnelle et que la demande reste assez forte pour maintenir des prix élevés en dépit de l'inflation des coûts (carburant, personnel).
En outre, les marchés réagiront aux performances annuelles d'Accor, Carrefour, Coface, Emeis, Eramet, FDJ, GTT, Imerys, Klepierre M6, Mercialys, ou encore Orange. En Europe, BAE Systems, Danone, Nestlé, Rio Tinto publieront aussi leurs résultats.
Vers 10h30, sur le marché des devises, l'euro est en léger repli (-0,06%) face au billet vert et se négocie contre 1,1866 dollar.
