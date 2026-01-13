Wall Street fait fi des tensions entre la Maison Blanche et la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé la première séance de la semaine sur une note positive. Les tensions restent vives après les menaces judiciaires de la Maison Blanche à l'encontre de la Fed et de son patron, Jerome Powell. Au chapitre des valeurs, le secteur financier a été sous pression alors que Donald Trump souhaite limiter à 10% les taux d'intérêts appliqués aux cartes de crédit. Les chiffres sur l'inflation comptant pour le mois de décembre sont attendus ce mardi. Le Dow Jones a progressé de 0,17% à 49585 points et le Nasdaq de 0,26% à 23733 points.

La défiance s'abat sur le secteur financier à Wall Street. Banques, établissements de crédit et spécialistes du paiement s'enfoncent dans le rouge. Synchrony Financial décroche de 8,69% à 79,34 dollars, tandis que Capital One plonge de 6,98% à 231,81 dollars. American Express cède 5,26% à 355,73 dollars, Citigroup recule de 3,38% à 117,20 dollars et Visa abandonne 2,35% à 341,67 dollars.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance au menu du jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abercrombrie & Fitch

Abercrombie & Fitch fait part d'une mise à jour de ses objectifs pour l'ensemble de son exercice 2025, avec notamment un resserrement de sa fourchette-cible de BPA entre 10,30 et 10,40 dollars, à comparer 10,20 à 10,50 dollars précédemment.La maison de vêtements pour jeunes anticipe désormais une marge opérationnelle de l'ordre de 13%, et non plus de 13 à 13,5%, ainsi qu'une croissance de ses revenus d'au moins 6%, au lieu de 6 à 7% en estimations précédentes.

Moderna

Moderna a mis à jour certains de ses objectifs financiers pour l'exercice 2025. La société anticipe un chiffre d'affaires d'environ 1,9 milliard de dollars, soit 100 millions de dollars au-dessus du point médian communiqué lors de la publication des résultats du troisième trimestre 2025.

Pfizer

Le géant pharmaceutique a publié ce weekend des données cliniques significatives concernant l'efficacité du BRAFTOVI® en combinaison avec une chimiothérapie pour traiter une forme agressive de cancer colorectal. Ces résultats pourraient redéfinir les standards de soins pour les patients non traités porteurs de la mutation BRAF V600E.