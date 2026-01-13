SK Hynix va investir 11 milliards d'euros dans une usine de conditionnement de puces avancées

( AFP / JUNG YEON-JE )

Le géant sud-coréen des puces électroniques SK Hynix a annoncé mardi vouloir investir 19.000 milliards de wons (11,05 milliards d'euros) dans la construction d'une usine de conditionnement de puces avancées, profitant de l'essor mondial de l'IA.

"A mesure que la concurrence mondiale dans l'IA s’accélère, la demande de mémoire utilisée dans l’IA explose partout dans le monde", a justifié l’entreprise dans un communiqué.

"Il est crucial de répondre de manière préventive à la hausse de la demande en HBM (mémoire à large bande passante)", a-t-elle ajouté.

N.2 mondial des semi-conducteurs utilisés notamment pour l'intelligence artificielle, SK Hynix domine le marché des mémoires à large bande-passante (HBM) et s'est imposé comme un fournisseur majeur du géant américain Nvidia.

Le mois dernier, SK Hynix avait annoncé envisager une entrée en Bourse aux Etats-Unis dans le cadre de ses efforts visant à accroître la valeur pour ses actionnaires.

Les actions de l’entreprise ont atteint des sommets historiques ces derniers jours, portées par l’espoir d’une forte hausse de la demande mondiale de semi-conducteurs liée à l’essor de l’IA.

Le gouvernement sud-coréen a annoncé tripler ses dépenses dans le secteur de l'IA cette année, espérant propulser le pays parmi les trois premières puissances mondiales du domaine, aux côtés des Etats-Unis et de la Chine.