Wall Street évolue en petite hausse, espère des surtaxes douanières allégées sur le secteur automobile

Un opérateur à la Bourse de New York, le 23 avril 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en petite hausse mardi, prudente face à des informations de presse sur un possible allègement des droits de douane qui pourrait profiter aux constructeurs automobiles américains, tout en digérant une nouvelle salve de données économiques et de résultats d'entreprises.

Vers 14H05 GMT, le Dow Jones prenait 0,37%, tandis que l'indice Nasdaq (+0,03%) et l'indice élargi S&P 500 (0,04%) étaient tous les deux proches de l'équilibre.

Le marché attend d'en savoir plus sur une possible "décision de Donald Trump (...) d'être plus flexible avec le secteur automobile", a expliqué à l'AFP Sam Stovall, analyste de CFRA.

Plusieurs médias locaux ont affirmé lundi que le président des Etats-Unis allait alléger l'impact des droits de douane sur les constructeurs automobiles américains, affectés par des accumulations de taxes.

Selon le Wall Street Journal, premier média à divulguer cette information, les constructeurs qui paient des droits de douane de 25% pour l'importation de véhicules assemblés à l'étranger seront exemptés de payer d'autres taxes, comme celles sur les pièces détachées, l'acier ou l'aluminium.

"Je ne vais pas entrer dans les détails de l'allègement des droits de douane sur l'automobile", a déclaré le ministre américain des Finances, Scott Bessent, mardi lors d'un point presse.

"Mais je peux vous dire qu'il contribuera de manière substantielle à la relocalisation de la construction automobile américaine", a-t-il poursuivi.

"L'incertitude règne toujours" sur le plan commercial, "mais le marché a déjà intégré l'impact des droits de douane", selon M. Stovall.

Côté indicateurs, le rapport JOLTS du ministère américain du Travail a mis en évidence une baisse des offres d'emplois en mars, inférieure aux prévisions des économistes.

La confiance des consommateurs américains a pour sa part encore dégringolé, selon l'association professionnelle Conference Board.

Mercredi sont attendues la publication de l'indice officiel PCE, jauge d'inflation privilégiée par la banque centrale américaine (Fed), ainsi que celle du PIB des Etats-Unis pour le premier trimestre, période au cours de laquelle Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche et a commencé à prendre des décisions économiques spectaculaires qui ont secoué l'économie nationale et internationale.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts d'Etat américains à dix ans se détendait légèrement à 4,19%, contre 4,20% lundi en clôture.

Côté entreprises, "les résultats continuent d'être un peu plus élevés que prévu pour certaines entreprises", a souligné M. Stovall.

Le conglomérat industriel américain Honeywell prenait de la vitesse (+4,52%) après avoir publié mardi des résultats meilleurs qu'attendu au premier trimestre, tout en revoyant en légère baisse ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année en raison de l'environnement économique incertain.

Le constructeur automobile américain General Motors perdait du terrain (-1,82%). Le groupe a publié mardi des résultats meilleurs qu'attendu au premier trimestre, mais compte réexaminer ses prévisions pour l'ensemble de l'année car elles n'incluent pas les nouveaux droits de douane.

Le géant américain des boissons Coca-Cola a annoncé mardi un chiffre d'affaires en recul au premier trimestre, en raison notamment d'effets de change négatifs, mais il est néanmoins parvenu à dépasser les attentes pour son bénéfice net. Son titre reculait de 0,24%.

Le groupe américain de messagerie et de livraison de colis UPS accusait le coup (-1,42%) après avoir annoncé la suppression de 20.000 postes dans le monde en 2025, à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels.

Les investisseurs attendent aussi les résultats de quatre des "Sept Magnifiques", surnom donné aux grandes valeurs américaines du secteur technologique, avec Meta et Microsoft mercredi puis Amazon et Apple jeudi.

