Wall Street : euphorie, Russell-2000 à +5,4%, le $ perd 1,5%

(CercleFinance.com) - Wall Street a rouvert sur un rare 'gap' d'ouverture de plus de 1% et même 1,6% pour le Nasdaq (entre 13.800 et 14.015Pts).



Le S&P500 inscrit son meilleur score de clôture depuis le 14 septembre, le Nasdaq depuis fin août.



Les gains n'ont fait que s'amplifier durant toute la matinée avant que les scores se stabilisent dans de hautes eaux jusqu'à la clôture.

Le S&P500 engrange presque +2%, le Dow Jones +1,47%, le Nasdaq +2,37% (avec Tesla à +6,1%, Lucid +5%,



L'explosion historique de +5,4% du Russell-2000 en une seule séance témoigne d'une véritable vague de rachats panique qui propulse l'indice de 1.705 vers 1.797: presque +100Pts, c'est un score que le 'Russell' n'a réalisé qu'à l'issue d'un mois entier de hausse, en janvier puis en juin dernier...



Ce fut un feu d'artifice haussier intégral à Wall Street avec 92% de valeurs en hausse et 100% des secteurs d'activité en hausse, le T-Bond '10 ans' effaçant -16Pts de base à 4,445% en réaction à un CPI ressorti 0,1% en-deçà du consensus (et -0,5% plus faible qu'en septembre).



La détente des taux a provoqué une explosion à la hausse des valeurs financières et foncières avec des hausses de +7% pour Pulte Group à +8,3% pour Zions et MCD, +9,10% pour Keycorp, +9,6% sur Beazer Homes et +11% pour Alexandria Property (le secteur des 'foncières' affichait 33% de repli sur les 12 derniers mois avant le rebond de ce mardi).



Un autre indice réalise un score fleuve : l'indice 'SOX' des semiconducteurs qui bondit de +3,6% (avec Marvell Techno à +6,7%, Microchip +6,1%, NXP +5,4%, Illumina +5,1%, Intel +3%, Applied Materials +2,9%...) et engrange +46% depuis le 1er janvier (soit 1,5% de plus que le Nasdaq-100), augmentant une fois encore son avance -déjà énorme- par rapport aux autres secteurs.



Grâce à cette flambée des 'semi', le Nasdaq est revenu au-dessus des 14.000 (+2,3% à 14.095) pour la première fois depuis fin août (soit +11% en ligne droite depuis le 26 octobre).



La publication des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, vient de totalement dissiper les craintes de resserrement de la politique monétaire américaine en décembre mais également d'ici mai 2024.



Le 'CPI' a augmenté de 3,2% en octobre par rapport au même mois de 2022, contre +3,7% au mois de septembre.



Hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel s'est établi à 4% le mois dernier, un niveau là-aussi légèrement en dessous du consensus (4,1%).



A noter la spectaculaire chute de rémunération le dollar sur la maturité '2 ans' avec -20Pts de base vers 4,840%.



Le 'Dollar Index décroche' de -1,4% vers 104,10, un 'plus bas' depuis le 12 septembre dernier (l'Euro s'envole de +1,7% vers 1,0885, sa plus forte hausse de l'année en moins de 4 heures, effaçant toutes ses pertes depuis le 30 août dernier).







