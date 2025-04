Wall Street: euphorie initiale s'estompe, les taux remontent information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 23:46









(CercleFinance.com) - A l'image des volte-face de Trump, Wall Street enchaîne les séquences 'portes de saloon', parfois en 48H, parfois même au cours d'une seule séance.

A la déprime lundi à succédé un véritable vent d'euphorie mardi soir, puis durant la première heure de cotations.



Les indices US ont alors entamé une rapide décrue à partir de 16H45, puis plus lente de 20H30 à 21H45 (la moitié des gains étant effacés à un quart d'heure de la clôture, avant que les acheteurs reprennent la main pour les 10 dernières minutes.

Au final, le S&P500 prend +1,6% à 5.375 (contre 5.470 au plus haut), le Dow Jones se contente de +1,07% à 39.606.

Le 'VIX' se détend de -7% vers 28,5, il avait fléchi jusque vers 27,1 vers 17H.



Vers 16H, pas moins de +6% à +6,5% avaient été repris sur les indices 'larges' en moins de 7 heures de cotations prises en continu (le Nasdaq affichait +4% et le S&P500 +3%) tandis le Dow Jones s'adjugeait +2,7% (soit +1.000Pts, à plus de 40.350Pts).

Sur certains secteurs comme les semiconducteurs, l'euphorie rappelait un peu les écarts observés le 9 avril (plusieurs leaders de la 'tech' prenaient plus de 10%, après des gains de +5 à +6% la veille): le 'SOXX' faisait un bond de +6% après +2% la veille, il conserve une avance de +3,75% ce soir, dans le sillage de MongoDB +6,9%, Marvell Techno +6,2%, Applovin +6,1%, Intel +5,5%,



Mais ces écarts sont apparus d'autant plus spectaculaires que les volumes restaient étroits : cela ressemble un peu à des coups de boutoir en mode 'FOMO' (on parle de 'ventes paniques' dans le sens inverse).



Wall Street avait réussi hier à effacer intégralement ses lourdes pertes essuyées lors de la séance de lundi alors que Donald Trump a démenti hier soir après la clôture des marchés avoir l'intention de limoger le patron de la Réserve fédérale.



Les déclarations du secrétaire au Trésor, Scott Bessent, qui a exprimé sa confiance quant à une possible désescalade du conflit commercial avec la Chine, ont également soutenu la tendance.

Trump a surenchéri en expliquant que des négociations avec la Chine vont avoir pour effet de faire baisser les droites de douane 'considérablement'.



Et il indiquait après la clôture des marchés ce mercredi que les importations de pièces automobiles de Chine pourront être exemptées de droits de douane (mais s'il ne le faisait pas, les constructeurs US pourrait se retrouver à l'arrêt d'ici quelques semaines pour cause de pénuries de composants).

Il y avait aussi des 'stats' d'intérêt majeur aujourd'hui les PMI (vu les questionnements sur les risques de récession): la croissance dans le secteur privé américain ralentit nettement en avril puisque le PMI composite ressort à 51,2 en estimation flash, un plus bas de 16 mois, et à comparer à 53,5 pour le mois précédent.

S&P Global souligne que les attentes pour l'année à venir ont retrouvé l'un de leurs plus bas niveaux observés depuis la pandémie, et que les prix chargés pour les biens et services ont progressé à leur rythme le plus élevé en 13 mois.

Les ventes de logements individuels neufs ont augmenté de 7,4% aux Etats-Unis en mars par rapport au mois précédent, pour s'établir à 724.000 en rythme annualisé, selon le Département du Commerce.



Le prix médian des maisons neuves vendues s'est établi à 403.600 dollars le mois dernier, en baisse de 1,9% en rythme séquentiel, mais leur prix moyen est ressorti à 497.700 dollars, en augmentation de 1%.



A 503.000 à fin mars, le stock américain de maisons neuves prêtes à la vente représente une offre de 8,3 mois au rythme d'écoulement actuel, à comparer à 8,9 mois à la fin du mois précédent.



Ces chiffres n'expliquent certainement pas la remontée des rendements obligataire en intraday (encore un mouvement 'portes de saloon' avec des T-Bonds US qui se détendaient de -13,5Pts ce matin et qui finissent inchangés à 4,385%, le '30 ans' repassant de 4,716% à 4,828% , soit -5,3Pts... avec une dynamique tendant vers les 5,00% de rendement.





