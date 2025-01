Wall Street: euphorie en partie retombée, sauf sur Nvidia information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 07:35









(CercleFinance.com) - Wall Street a poursuivi sur sa lancée de vendredi, et ce n'est pas une surprise après un article du Washington Post qui croit savoir -via des indiscrétions de ses conseillers- que Donald Trump renoncerait à son projet de droits de douane universels prohibitifs pour ne cibler que les 'importations cruciales'.



Voilà qui a fait retomber la tension, et les craintes de voir les taxes à l'import alimenter une nouvelle spirale inflationniste.



Tout allait pour le mieux à la mi-séance, avec des écarts allant de +1 à +1,5% pour le S&P500 et le Nasdaq, mais quelques prises de bénéfices se sont matérialisées au cours de la dernière heure.



Le Dow Jones a clôturé dans le rouge avec -0,06%, le Nasdaq Composite a gagné 1,25% (le Nasdaq-100 seulement 1,1%) et le S&P500 a dû se contenter de 0,55%... avec 270 titres en repli (une fois de plus, le ratio advance/decline est négatif).



Une grande partie de la hausse du 'S&P' résulte d'achats forcenés sur Nvidia qui s'est envolé de +3,4% vers 149,3$ (nouveau record absolu) pour une capitalisation de 3.660Mds$, venant ainsi talonner celle d'Apple (3.700Mds$, avec un gain de +0,9% ce soir).



L'obligataire se dégrade de nouveau (peut-être du fait d'un 'risk-on' revenu en force à Wall Street) avec des T-Bonds qui se tendent en moyenne de +2 points de base sur toutes les maturités longues avec 4,835% sur le '30 ans', 4,625% sur le '10 ans'... alors qu'une légère détente de -1 point de base s'opère sur le '2 ans' vers 4,269%.



Pour rappel, les marchés boursiers US seront fermés le 9 janvier pour la journée de deuil national prononcée en l'honneur de l'ancien président Jimmy Carter, décédé le 29 décembre à l'âge de 100 ans.



La semaine qui s'ouvre sera également marquée notamment par la parution, mercredi, des 'minutes' de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, et vendredi par la publication du 'NFP' (rapport mensuel sur l'emploi).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.