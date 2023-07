Wall Street: et de 13 à la hausse sur le 'Dow' après la Fed information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 07:34

(CercleFinance.com) - S'il fallait illustrer le concept de 'fait accompli' sur les marchés financiers, cette séance du 26 juillet serait l'exemple parfait : rien ne bouge, aucune tendance n'émerge.

Ni le communiqué diffusé à 20h00, ni la conférence de presse qui a suivi n'ont provoqué la moindre vaguelette à Wall Street, sur les T-Bonds ou sur le FOREX.

La Fed a bien sûr annoncé une hausse de +25 points de base (à 5,25/5,50%), mais le suspens restait entier en ce qui concernait la séance de questions/réponses post FOMC.



Jerome Powell a réussi pendant une demi-heure à parler sans rien dévoiler de rassurant ou d'inquiétant pour Wall Street, c'est un exploit.



Même la phrase 'je ne pense pas qu'il y aura une baisse de taux cette année' n'a suscité aucune émotion, comme si Wall Street s'attendait à ce qu'il dise cela. Les investisseurs pensent qu'il s'adaptera à la conjoncture, si jamais des signaux de récession venaient à compromettre les perspectives bénéficiaires des entreprises en 2024.



Le Dow Jones (+0,23% au final) a ainsi pu aligner une 13ème hausse consécutive pour la première fois depuis la période du 5 au 20 janvier 1987.

Il doit sa hausse du jour à Boeing qui s'est envolé de 8,7% sur l'annonce d'une perte moins importante qu'anticipée (à peine 150Mns$ alors qu'un demi-milliard n'aurait ému personne).



Le S&P500 était repassé dans le vert dès 20h35 (dans le sillage des bancaires), a tenu au-dessus des 4.566 jusque vers 21h30 (une 12ème hausse sur 13 se profilait) et a terminé in-extremis en repli de -0,02% (lourd repli des 'utilities', distribution d'eau, recyclage de déchets).

Le 'fait accompli' semble avoir joué également sur le Forex, où le dollar a fini sur un repli de -0,15% vers 1,1078, exactement sur les niveaux affichés en matinée.

Le Nasdaq aurait lui aussi pu finir dans le vert avec la hausse de Micron et Paychex +2,2%, Zoom +2,6%, Lucid +4,6% et Alphabet +5,8%. Cela s'est joué à très peu de chose, le 'Composite' s'étant effrité de -0,12%, dans le sillage d'Oracle et Adobe -2,1%, AMD -2,6%, Microsoft -3,8% et Texas Instruments -5,4%.



Peu après la clôture, Align Techno (soins dentaires) bondissait de +12% sur des résultats supérieurs aux attentes, les résultats de Meta étaient également bien accueillis avec +4,8% en transactions électroniques (3% d'usagers actifs et 5% d'activité supplémentaires sur les réseaux).



Côté chiffres, le Département du Commerce des Etats-Unis a annoncé un recul de 2,5% des ventes de logements neufs au mois de juin, à un volume annualisé et corrigé des variations saisonnières de 697.000, un niveau inférieur au consensus de marché.

Le mois précédent, les ventes avaient bondi de 6,6% (chiffre révisé par rapport aux +12,2% de l'estimation initiale). A 432.000, le stock de logements neufs prêts à la vente représentait à fin juin une offre de 7,4 mois au rythme d'écoulement actuel.

La résilience des ventes dans un contexte d'effondrement des dossiers de crédit hypothécaire (-25% depuis un an, -30% pour le refinancement) a traduit une demande soutenue des investisseurs solvables en recherche de diversification de leurs actifs.