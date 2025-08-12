Wall Street est en hausse après une augmentation modérée de l'inflation en juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en hausse: Dow 0,37 %, S&P 500 0,32 %, Nasdaq 0,32 %

*

L'inflation sous-jacente américaine a augmenté de 3,1 % en juillet

*

Intel grimpe après la rencontre de son directeur général avec Trump

*

Cardinal Health chute sur les plans d'achat de Solaris pour 1,9 milliard de dollars

(Mise à jour pour l'ouverture du marché) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Les principaux indices de Wall Street ont progressé mardi après que les données ont montré que l'inflation a augmenté conformément aux attentes en juillet, mettant la Réserve fédérale sur la voie d'une baisse des taux d'intérêt le mois prochain.

Un rapport du département du travail a montré que l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,2 % sur une base mensuelle en juillet, alors que sur une base annuelle, il était un peu plus bas que ce que les économistes prévoyaient, ce qui a incité le président Donald Trump à abaisser les taux d'intérêt.

Toutefois, pour limiter l'optimisme, les données suggèrent que l'inflation sous-jacente a augmenté de 3,1 % au cours du mois précédent, les marchés cherchant des signes que les tarifs douaniers et l'incertitude commerciale se répercutent sur les prix.

Les rendements des obligations du Trésor à court terme

US2YT=RR - qui reflètent les attentes en matière de taux d'intérêt - ont baissé après les données et les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont montré que les traders donnent 88,8 % de chances à la Fed d'abaisser les taux d'intérêt d'environ 25 points de base en septembre.

"Ma plus grande crainte est que ce processus n'en soit qu'à ses débuts et qu'au moment où la Fed commencera à réduire ses taux à l'automne, les données sur l'inflation commenceront probablement à enregistrer certaines de ces augmentations de prix plus directes, ce qui compliquera la décision de réduction des taux", a déclaré John Velis, stratège macroéconomique chez BNY.

Ces données interviennent également à un moment où la qualité des données économiques suscite de plus en plus d'inquiétudes, quelques semaines après que Donald Trump a limogé le directeur du Bureau of Labor Statistics à la suite de révisions à la baisse des chiffres de l'emploi non agricole des mois précédents.

À 09:49 . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 163,16 points, soit 0,37 %, à 44 139,85, le S&P 500

.SPX a gagné 20,65 points, soit 0,32 %, à 6 394,10 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 69,38 points, soit 0,32 %, à 21 454,78.

Huit des 11 secteurs du S&P 500 ont progressé, l'énergie

.SPNY en tête avec une hausse de 0,8 %.

Les États-Unis et la Chine ont prolongé leur trêve tarifaire jusqu'au 10 novembre, évitant ainsi l'imposition de droits de douane à trois chiffres sur les marchandises de l'un et de l'autre.

Les actions américaines se sont redressées ces dernières semaines et le Nasdaq, à forte capitalisation technologique, a atteint un niveau record mardi, stimulé par les bénéfices meilleurs que prévu des grandes entreprises technologiques, par la détente entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux et par les attentes de réductions des taux d'intérêt.

Reflétant la confiance, les données de BofA Global Research ont montré que les entrées dans les actions américaines la semaine dernière ont été les plus importantes en deux ans.

Les marchés surveillent les développements concernant le candidat de Trump, E.J. Antoni , au poste de commissaire du Bureau des statistiques du travail et les candidats potentiels pour le poste principal de la Fed.

Parmi les valeurs individuelles , Intel INTC.O a augmenté de 1,7 % après que Donald Trump a fait l'éloge du directeur général Lip-Bu Tan à la suite de leur rencontre lundi, quelques jours après avoir demandé la démission de M. Tan.

Palo Alto Networks PANW.O a gagné 2 % après que le courtier Piper Sandler a relevé sa note sur le titre de cybersécurité de "neutre" à "surpondérer".

Les actions cotées en bourse de On Holding ONON.N ont grimpé de 11,6 % après que le fabricant de vêtements de sport a relevé ses prévisions de ventes annuelles .

Cardinal Health CAH.N a chuté de 9 % après que le distributeur de médicaments ait déclaré qu'il achèterait la société de gestion des soins de santé Solaris pour 1,9 milliard de dollars.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,44 contre 1 sur le NYSE et de 1,78 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux plus hauts et huit nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 43 nouveaux plus hauts et 44 nouveaux plus bas.