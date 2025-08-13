Les touristes du Golfe à l'assaut d'une ville de montagne polonaise

Des touristes se prennent en photo dans une calèche dans les rues de Zakopane, en Pologne, le 4 août 2025 ( AFP / BARTOSZ SIEDLIK )

Emerveillé, le photographe saoudien Fahad Alayyash contemple le panorama alpin des Tatras, la plus haute chaîne de montagnes de Pologne — et une nouvelle destination favorite pour les touristes arabes.

Cet homme de 38 ans fait partie des milliers de touristes des pays du Golfe qui passent leurs vacances d'été à Zakopane, une station dans le sud de la Pologne, connue pour ses remontées mécaniques et ses sentiers de randonnée, de même que ses chalets en bois traditionnels et hôtels modernes.

"Nous avons complètement envahi l'endroit", déclare-t-il en se tenant sur Gubalowka, une montagne surplombant Zakopane, où des dizaines de visiteurs boivent du café, achètent des souvenirs et profitent du panorama des Tatras.

Flydubai a lancé la première liaison Dubaï-Cracovie, ville avec l'aéroport le plus proche, en 2018. Aujourd'hui jusqu'à sept vols quotidiens y arrivent avec des vacanciers des Émirats Arabes Unis, d'Arabie Saoudite et du Koweït.

Des touristes prennent des photos de la vue sur les montagnes des Tatras, en Pologne, le 4 août 2025 ( AFP / BARTOSZ SIEDLIK )

L'année dernière, les touristes émiratis étaient le groupe avec la plus forte croissance de visites, selon le ministère polonais du Tourisme, avec une hausse de 66% par rapport à 2023.

Manal Alanazy, une professeure de technologie éducative de 45 ans à l'Université King Saud, confirme à l'AFP que Zakopane est bien connu des Saoudiens.

Quand elle a dit à sa famille qu'elle allait en Pologne, son frère était déçu et lui a dit "il n'y a que des gens du Golfe là-bas", raconte-t-elle à l'AFP.

– Effet réseaux sociaux –

Ce sont les réseaux sociaux qui offrent la plateforme publicitaire la plus puissante à Zakopane.

Des touristes sur un télésiège à Zakopane, en Pologne le 4 août 2025 ( AFP / BARTOSZ SIEDLIK )

Les touristes du Golfe, très actifs en ligne, ont créé "un effet boule de neige", déclare Agata Wojtowicz, présidente de la chambre de commerce des Tatras.

Des influenceurs arabes ont également été invités pour des visites promotionnelles dans la région.

Mme Alanazy et Abdullah Alotaibi, un capitaine de navire koweïtien de 30 ans, ont tous deux entendu parler de Zakopane via X.

"J'ai vu sur Twitter (X) un fil de discussion sur Zakopane, et comment cette ville traite tout le monde de la même manière, sans racisme envers les religions. J'ai aimé cela, et je suis venu", a déclaré M. Alotaibi.

Les touristes arabes citent le sentiment de sécurité comme l'un des principaux atouts de Zakopane.

"Il faisait nuit et je marchais (...) Je me suis dit: 'Tu n'es pas en Pologne, tu es dans l'un des pays du Golfe, regarde, il ne se passera rien'", a déclaré Mme Alanazy.

– "Menu Halal" –

Pour les entrepreneurs de Zakopane, les clients du Golfe sont une bénédiction, les Polonais ayant boudé la ville à cause de la méteo.

"Cette année, environ les deux tiers sont des Arabes", déclare Anna Stoch-El Einen, qui possède un restaurant de kebabs et une boutique de souvenirs.

L'hôtellerie s'est rapidement adaptée aux préférences des touristes du Moyen-Orient.

Des touristes photographient les vaches dans les Tatras, en Pologne, le 4 août 2025 ( AFP / BARTOSZ SIEDLIK )

Mme Stoch-El Einen propose des menus en polonais et en arabe, et détient un certificat "halal" affiché au-dessus du comptoir.

"Nous veillons également à avoir un menu halal", déclare Wiktor Wrobel, PDG de Nosalowy, un groupe hôtelier régional.

Les clients arabes constituent jusqu'à 30% de la clientèle estivale de son hôtel cinq étoiles à Zakopane.

"Les entrepreneurs locaux sont très contents de la présence des touristes du Moyen-Orient", confirme le maire de la ville, Lukasz Filipowicz, soulignant qu'ils étaient "bienvenus à Zakopane".

Selon lui, le plus grand défi pour les autorités locales est la différence dans les cultures de conduite, les visiteurs enfreignant souvent les lois sur le stationnement et les entrées interdites. Pour éviter les malentendus, chaque patrouille de police municipale est désormais équipée d'un manuel en arabe.

– Les pluies torrentielles –

La journée est pluvieuse, mais la bruine ne dissuade pas les visiteurs du Golfe, qui fuient la chaleur infernale de l'été chez eux, avec des températures dépassant parfois les 50°C, tandis que les étés polonais sont généralement doux.

Mme Alanazy voulait initialement passer ses vacances à Paris.

"J'ai annulé à cause de la vague de chaleur qui a frappé les pays européens", a-t-elle confié à l'AFP, ajoutant que "le temps est parfait" à Zakopane.

Le changement climatique est une raison derrière l'augmentation de la popularité de Zakopane, selon M. Wrobel.

"Le répit que recherchent les visiteurs des pays arabes ne peut pas être trouvé en Italie ou en Espagne, où les températures ont également augmenté considérablement," a-t-il déclaré.

Hanka Krzeptowska-Marusarz, dont la famille gère une maison d'hôtes à Zakopane, se souvient avoir aperçu une visiteuse koweïtienne en tenue islamique complète alors qu'elle se tenait dans un pré, les bras grands ouverts, trempée par une pluie torrentielle.

"J'ai pensé que c'était magnifique", a-t-elle dit.