Wall Street: espoirs sur l'Ukraine, prudence sur le commerce information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin, l'espoir d'avancées diplomatiques dans le dossier ukrainien l'emportant sur la mise en oeuvre des droits de douane 'réciproques' promis par Donald Trump.



Un peu plus d'une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,3%, laissant entrevoir une modeste progression en début de séance.



Les investisseurs semblent vouloir croire en une prochaine résolution du conflit ukrainien, alors que Donald Trump a assuré hier entrevoir un possible 'cessez-le-feu' suite à un entretien par téléphone avec ses homologues russe et ukrainien.



'Super discussions hier avec la Russie et l'Ukraine, de bonnes chances d'en finir avec cette guerre horrible et particulièrement sanglante', a-t-il assuré sur son réseau Truth Social.



Mais l'homme d'affaires new-yorkais a également annoncé l'instauration dès ce jeudi des droits de douane 'réciproques' sur l'acier et l'aluminium qu'il avait promis en début de semaine.



Ces mesures semblent destinées à des pays émergents comme l'Inde, le Brésil ou la Turquie, sans doute afin de les pousser à effectuer certaines concessions dans d'autres dossiers.



Côté statistiques, le Département du Travail a fait savoir que les prix à la production avaient augmenté de 0,4% en janvier par rapport au mois précédent, une progression supérieure au consensus de 0,3%.



Ce chiffre plus fort que prévu confirme le réveil des tensions inflationnistes illustré hier par la hausse plus importante que prévu des prix à la consommation.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont quant à elles diminué plus fortement que prévu la semaine dernière, de 7000 à 213.000, ce qui montre que le marché du travail demeure tendu en dépit du ralentissement apparent du rythme des embauches.



Ces statistiques laissent penser que la Fed va devoir lever le pied dans la poursuite de son assouplissement monétaire, ce qui reporte la perspective d'une prochaine baisse de taux au mois de septembre.



Dans l'actualité des entreprises, le géant américain des équipements de réseaux Cisco a fait état hier soir de résultats trimestriels meilleurs que prévu et livré des prévisions encourageantes, tout en augmentant son dividende et ses rachats d'actions.



Le titre grimpait de plus de 6% en cotations avant-Bourse dans le sillage de cette publication.





