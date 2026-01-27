Wall Street entame la semaine positivement avant plusieurs rendez-vous clés

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé la première séance de la semaine sur une note positive avant une série de ‍résultats des géants de la technologie ainsi et la décision de politique monétaire de la Fed, attendue mercredi soir. Les commandes de biens durables sont ressorties supérieures aux attentes. Côté valeurs le titre USA Rare Earth a progressé de plus de 7%, porté par l’annonce de l’entrée au capital de l’administration Trump via une émission de nouvelles actions assorties de bons de souscription. Le Dow Jones a progressé de 0,64% à 49412 points et le Nasdaq de 0,43% à 23601 points.

Baker Hughes, a progressé de 4,40% à 56,29 dollars après avoir dévoilé une performance robuste sur l'année 2025 avec un résultat net attribuable ajusté de 772 millions de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 11% sur un an. Le bénéfice ajusté par action atteint 0,78 USD, en hausse de 12% par rapport à la même période en 2024. Le chiffre d'affaires trimestriel ressort stable à 7,4 MdsUSD, tandis que l'EBITDA ajusté progresse légèrement de 2% pour atteindre 1,34 MdUSD. .

Les chiffres économiques du jour

L'indice national d'activité de la Fed de Chicago s'est amélioré en passant de -0,21 à -0,04 point en novembre.

Au mois de novembre, les commandes de biens durables ont fait nettement mieux que prévu avec une progression de 5,3%. Les analystes tablaient sur une hausse de "seulement" 3,7%, après un repli de 2,1% précédemment. En données core, hors éléments de transports, elles sont également supérieures aux attentes avec une hausse de 0,5%, face à des prévisions à 0,3%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Cisco

Cisco fait part du lancement d'un nouveau programme de partenaires baptisé "Cisco 360", conçu avec des partenaires pour l'ère de l'IA et offrant "de nouvelles ressources aidant les partenaires à différencier et à développer leur offre pour les clients". Selon le géant des technologies de réseaux, ce programme équipe mieux ses partenaires pour "offrir des résultats clients dans les domaines des centres de données prêts pour l'IA, des environnements de travail prêts pour l'avenir et de la résilience numérique".

Wells Fargo

Wells Fargo annonce la nomination de Faraz Shafiq au poste de responsable des produits et solutions d'intelligence artificielle, avec prise de fonctions le 9 février. Le cadre dirigera la vision, la feuille de route et le développement des produits intégrant l'IA à l'échelle de l'entreprise.