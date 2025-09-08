 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street en territoire positif, soutenu par la perspective d’une baisse des taux de la Fed
information fournie par AOF 08/09/2025 à 17:28

(AOF) - Les places américaines sont en hausse à l’approche de la mi-séance alors que l’agenda macro-économique est vierge de tout indicateur aujourd’hui. La tendance de fond est soutenue par le récent renforcement de l’hypothèse d’une baisse des taux directeurs de la Fed la semaine prochaine. Les investisseurs pourraient en savoir un petit peu plus sur les intentions de la Réserve fédérale américaine après la publication, jeudi, des chiffres de l’inflation américaine du mois d’août. En attendant, le Dow Jones avance de 0,14 %, le Nasdaq grimpe de 0,69 % et le S&P 500 progresse de 0,33 %.

EchoStar (+ 16,63 %, à 78,42 dollars) flambe à New York après avoir conclu un accord définitif avec SpaceX pour la vente de licences de spectre. Pour cette transaction, EchoStar recevra 17 milliards de dollars, la moitié en cash et l’autre partie en actions SpaceX, valorisées au moment de la signature de cet accord. Ce dernier prévoit également le financement par SpaceX d’environ 2 milliards de dollars d’intérêts sur la dette d’EchoStar jusqu’en novembre 2027.

Eli Lilly

Eli Lilly a annoncé qu'un essai clinique de phase 3 avait atteint son principal critère d'évaluation selon des résultats préliminaires. L'étude porte sur le Jaypirca, un inhibiteur non-covalent de la tyrosine kinase de Bruton, comparé à la chimiothérapie chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique ou de lymphome lymphocitaire à petites cellules. Les résultats ont démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie sans progression par rapport à la chimiothérapie.

Pfizer/BioNTech

Pfizer et BioNTech ont dévoilé les premiers résultats positifs d'un essai clinique de phase 3 en cours, évaluant la sécurité, la tolérance et l'immunogénicité d'une dose de 30 µg de son vaccin contre la Covid-19. Ce dernier est adapté à la souche LP.8.1 chez les adultes de 65 ans et plus et chez les adultes de 18 à 64 ans présentant au moins une affection sous-jacente augmentant le risque de Covid-19 grave. Les données publiées révèlent une augmentation significative des anticorps neutralisants dirigés contre la souche LP.8.1 du SARS-CoV-2 après la vaccination.

Robinhood/AppLovin

Le broker en ligne, Robinhood, et la spécialiste de l'adtech, AppLovin, sont attendus en forte hausse à Wall Street dans la perspective de leur inclusion dans l'indice S&P500. Ils intègreront l'indice américain le 22 septembre, à l'ouverture. Robinhood affiche une capitalisation de près de 90 milliards de dollars et, AppLovin, de plus de 165 milliards de dollars.

Tesla

La part de marché de Tesla aux États-Unis est à son plus bas niveau depuis l'année 2017, affirme Reuters citant les données du cabinet d'études Cox Automotive. Au mois d'août, les ventes de la marque Tesla ont représenté 38 % des ventes totales de véhicules électriques au pays de l'Oncle Sam, alors qu'à une époque, elles s'élevaient à 80 %. Les données de Cox révèlent que le groupe d'Elon Musk est confronté à l'apparition de nouveaux concurrents et sa gamme de voitures est vieillissante.

Uber/Momenta

Uber et le Chinois Momenta, une société spécialisée dans la conduite autonome, ont annoncé leur intention de tester des véhicules autonomes de niveau 4 en Allemagne dès l'an prochain. La collaboration va permettre d'intégrer la technologie de conduite autonome avancée basée sur l'intelligence artificielle de Momenta à la plateforme mondiale d'Uber. L'objectif est de proposer des services de robotaxis sûrs, évolutifs et performants. Les tests se dérouleront dans la ville de Munich en 2026 avant de s'étendre à d'autres villes européennes.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

