Nette hausse du bénéfice de Puig (luxe) au premier semestre

Le PDG de Puig, Marc Puig, lors de l'entrée en Bourse de la compagnie le 3 mai 2024 à Barcelone. ( AFP / JOSEP LAGO )

Le groupe de luxe et cosmétiques Puig, propriétaire des marques Paco Rabanne et Jean-Paul Gaultier, a dégagé un bénéfice en nette hausse au premier semestre 2025, grâce au dynamisme de ses ventes notamment dans le secteur de la parfumerie

L'entreprise espagnole, qui s'est lancée en bourse en mai 2024, a dégagé un bénéfice net de 275 millions d'euros sur l'ensemble du premier semestre, soit 78,8% de plus que lors de la même période en 2024 (154 millions).

Un résultat en hausse que le groupe catalan a entre autres attribué aux coûts exceptionnels induits par son introduction en bourse l'an passé, évalués à 119,7 millions d'euros, en raison notamment de primes extraordinaires versées aux employés.

"Nous avons enregistré une forte croissance dans toutes les régions", s'est félicité dans un communiqué le PDG de l'entreprise, Marc Puig, insistant sur "la bonne santé de nos marques" dans les secteurs notamment du parfum et du maquillage.

Le chiffre d'affaires du groupe de cosmétique a atteint au premier semestre 2,29 milliards d'euros, soit 7,6% de plus qu'en 2024 à taux de change et périmètre constants, avec une hausse notable de 8,6% pour le secteur des parfums et de la mode, qui représente 73% de ses ventes.

La maison de beauté catalane, fondée en 1914 à Barcelone par l'entrepreneur Antonio Puig Castellò, s'était lancée en bourse le 3 mai 2024, avec l'objectif de concurrencer les grands noms du secteur avec ses griffes Paco Rabanne, Nina Ricci, Charlotte Tilbury et Jean-Paul Gaultier.

Son PDG avait alors assuré que cette introduction permettrait d'imposer une "discipline" de marché et d'éviter les "difficultés" auxquelles les sociétés familiales sont confrontées lors du passage de témoin entre générations.