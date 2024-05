Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: en route pour une quatrième semaine de hausse information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans grand changement vendredi matin, tiraillée entre la tentation des prises de bénéfices et l'optimisme sur les taux, ce qui ne devrait pas l'empêcher d'aligner une quatrième semaine consécutive de hausse.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,2%, laissant entrevoir un début de séance en très légère progression.



Après les indicateurs rassurants publiés cette semaine, les investisseurs continuent de miser sur un reflux des tensions inflationnistes et de prochaines baisses des taux d'intérêt.



Ces signes de meilleure maîtrise de l'inflation favorisent pour l'instant une révision à la hausse des anticipations d'un prochain assouplissement monétaire de la Fed.



Selon le baromètre FedWatch du CBOE, la probabilité estimée d'une baisse de taux de 25 points de base en septembre dépasse désormais 50%, contre 46% il y a un mois.



Dans ce contexte favorable, le Dow Jones a franchi hier pour la première fois de son histoire la barre des 40.000 points avant de se retourner à la baisse en fin de séance.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow progresse pour l'instant de 0,9%, tandis que le Nasdaq gagne près de 2,2%.



Seul indicateur notable d'une journée qui s'annonce calme sur le front des données macroéconomiques, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board est attendu en baisse de 0,3% en avril.



Mais globalement, les dépenses de consommation semblent toujours solides à quelques mois de l'élection présidentielle, ce qui explique la réticence actuelle de la Fed à donner du mou à sa politique monétaire.



Les investisseurs auront l'esprit bien plus absorbé la semaine prochaine, avec entre autres les résultats très attendus de Nvidia, le numéro un mondial des processeurs pour l'IA.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.