Wall Street en rouge, entre déficit record de la balance commerciale et tensions avec Téhéran
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 16:52
Après les récentes secousses liées aux valorisations du secteur de l'intelligence artificielle, les investisseurs sont particulièrement attentifs aux résultats publiés ce jour outre-Atlantique.
Walmart ( 1,8%) a ouvert le bal en dévoilant un BPA ajusté en hausse de 12,1%, à 0,74 USD, dépassant très légèrement le consensus, avec un profit opérationnel ajusté accru de 10,5%, à 8,6 MdsUSD, hors effets de change. Le géant de la distribution a aussi fait part d'une autorisation de rachats d'actions pouvant aller jusqu'à 30 MdsUSD, ainsi que d'un dividende annuel accru à 0,99 USD par action.
Deere & Company ( 11,4%) le premier constructeur mondial d'engins agricoles, a dévoilé jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé dans la foulée son objectif de résultat pour l'ensemble de l'exercice en raison d'un redressement de la demande.
Occidental Petroleum ( 7,3%) a enregistré une perte nette attribuable aux actionnaires communs de 68 MUSD au 4e trimestre, soit 0,07 USD par action diluée. Elle s'est réduite sur un an : -297 MUSD, soit 0,30 USD par action diluée.
Booking Holdings (-8,5%) indique avoir dégagé un bénéfice net ajusté de 7,44 milliards de dollars, un chiffre en hausse de 22% par rapport à 2024, soit un BPA ajusté de 228,06 USD sur l'année ( 22%). Le titre est toutefois lourdement pénalisé par ses perspectives, jugées "décevantes".
Dans le reste de l'actualité des sociétés US, American Airlines annonce que ses futures livraisons d'Airbus A321neo continueront d'être propulsées par le moteur CFM LEAP-1A de CFM International, la coentreprise entre GE Aerospace et Safran Aircraft Engines.
Enfin, Boeing annonce que Vietnam Airlines a finalisé une commande ferme de 50 appareils 737 MAX, marquant la première acquisition de monocouloirs du transporteur auprès du groupe américain. L'avionneur va aussi vendre jusqu'à 40 appareils 787 Dreamliner à Sun Phu Quoc Airways, toujours au Vietnam.
Analysant les flux de marché, Christopher Dembik, stratège et conseiller en investissement chez Pictet AM, rapporte que les fonds spéculatifs achètent un volume record d'actions asiatiques, aussi bien sur les bourses développées que sur les bourses émergentes. "Ces achats sont de longue durée et ne correspondent pas à des rachats de positions courtes. Cela confirme le retour de l'Asie dans les portefeuilles. Les institutionnels et les particuliers devraient suivre", estime-t-il.
Contexte géopolitique explosif
Les marchés ne peuvent pas ignorer le regain de tension très net entre Washington et Téhéran. Hier, les Etats-Unis ont ostensiblement déployé leurs forces autour de l'Iran. A en croire le New York Times, d'ici une semaine, la Maison Blanche disposera de deux porte-avions opérationnels au large des côtes d'Oman.
Si aucune décision belliqueuse ne semble encore avoir été prise côté américain, la pression augmente sensiblement sur le régime des mollahs, d'autant que les négociations autour du nucléaire conduites ces derniers jours n'ont pas semblé très concluantes.
Cette situation catalyse encore un peu plus les valeurs de la défense outre-Atlantique avec 3% pour Lockheed, 2,8% pour Northrop ou encore 2,5% pour L3Harris.
Pour ne rien arranger, Téhéran a annoncé hier la tenue d'exercices communs avec la Russie en mer d'Oman afin de protéger leurs navires commerciaux, régulièrement arraisonnés par les armées occidentales qui les accusent de contourner les sanctions sur le pétrole russe.
A cet égard, le prix du pétrole grimpe, avec un Brent à 71,4 USD ( 1,6%) et un WTI à 66,2 USD.
Par ailleurs, les négociations ont aussi achoppé hier entre ukrainiens et russes, réunis à Genève. Ce jeudi, le chancelier allemand Friedrich Merz estime que "cette guerre ne prendra fin que lorsque l'un des deux camps sera épuisé, militairement ou économiquement".
Des statistiques contrastées
Sur un autre front (plus paisible), celui des statistiques, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 16,3 en février, contre un consensus de 6,5, après 12,6 en janvier. Il remonte à son plus haut niveau depuis le mois de septembre 2025.
Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage se sont élevées à 206 000 unités la semaine dernière, contre 223 000 attendues et après 229 000 la semaine précédente. A 206 000, elles sont à leur plus bas niveau depuis près d'un mois.
En revanche, le déficit de la balance commerciale américaine s'est établi à 70,30 MdsUSD en décembre, contre une prévision à 55,50 MdsUSD et un précédent à 53 MdsUSD en novembre. A 70,3 MdsUSD, il s'agit du déficit commercial mensuel le plus important pour les Etats-Unis depuis le mois de juillet 2025.
Enfin, l'indice composite des indicateurs avancés, calculé par le Conference Board, a diminué de 0,2% en décembre 2025, après des replis de 0,3% le mois précédent et de 0,2% en octobre. Ainsi, cet indicateur des perspectives de l'économie américaine affiche un recul de 1,2% sur l'ensemble du second semestre 2025, marquant toutefois une amélioration par rapport à la baisse de 2,8% du 1er semestre.
"Nous continuons donc d'attendre au moins deux baisses de taux cette année", souligne Laurent Denize, Directeur des Investissements chez Oddo BHF AM. "Pour notre part, il nous intéresse davantage de savoir si la Fed va commencer à réduire son bilan en diminuant le nombre d'obligations qu'elle détient. Une telle décision créerait de la volatilité sur les marchés et pourrait faire monter les taux obligataires à long terme", indique-t-il.
Sur le compartiment obligataire, justement, le rendement des T-Bonds à 10 ans évolue autour des 4,09% ( 1pt).
Sur le Forex, le dollar s'échange contre 0,85 EUR tandis que l'once d'or franchit à nouveau les 5 000 USD ( 0,8% à 5 015 USD).
