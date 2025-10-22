Wall Street : en repli mais résilient malgré tout, net rebond du baril de WTI
Les indices US clôturent donc en repli modéré, avec une jauge du stress qui se dégrade de +4,1% (le 'VIX' remonte vers 18,60) : le Dow Jones cède 0,7%, l'indice Nasdaq-100 de près de -1% (plombé par les -10% de Netflix) et S&P 500 n'a lâché que 0,53%, grâce à l'envol de +13,9% d'Intuitive Surgical, des géants des services pétroliers Schlumberger et Halliburton (+4,2%) après leurs bons résultats.
Ceux de Netflix, comme on l'a vu, ont été mal accueillies : le bénéfice de 2,5 milliards de dollars ressort nettement en dessous des attentes, en raison du coût d'un litige fiscal au Brésil.
Les gérants attendent de savoir si les résultats des 'Sept Magnifiques' justifient leurs valorisations particulièrement tendues.
Dans ce contexte, la sanction en cas de résultats ou de prévisions inférieurs aux attentes pourrait être sévère : premiers éléments de réponse avec les publications des géants technologiques Alphabet, Apple, Meta et Microsoft, toutes attendues la semaine prochaine.
La résilience du marchés US, malgré un 'shutdown' qui n'en finit pas (22ème jour, zéro solution en vue) s'explique par l'espoir d'un apaisement commercial entre les États-Unis et la Chine.
Le récent sursaut de la volatilité, qui s'est accompagné d'une envolée de l'or et d'un regain d'intérêt pour les obligations, indique toutefois que le climat n'a rien d'idyllique.
Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds affichent une quasi stabilité à 3,956%, le '30 ans' reste quasi stable vers 4,54%.
Côté énergie, les choses bougent avec le baril de WTI qui grimpe de +3,3% vers 59,4$ après la publication de stocks de pétrole (chiffres AIE) en légère contraction.
