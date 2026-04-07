Wall Street en repli avant la fin du dernier ultimatum de Trump
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 16:28
Les marchés font preuve de prudence alors que le nouvel ultimatum lancé par Donald Trump arrive à échéance à 2h du matin heure française. Faute d'accord entre l'Iran et les Etats-Unis, notamment sur la libre circulation des marchandises dans le détroit d'Ormuz, Washington s'est engagée à détruire des infrastructures civiles, comme des centrales électriques ou des ponts.
Si les Etats-Unis mettent leurs menaces à exécution, il est probable que l'on assiste à une intensification du conflit avec des représailles de la République islamique, c'est ce que redoutent les marchés financiers.
En attendant, les prix du baril de pétrole sont en hausse et se situent toujours sur des niveaux très élevés, au plus haut depuis juin 2022. A New York, le WTI gagne 2,39%, à 116,52 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord avance de 1%, à 110,62 dollars.
Sur le marché des devises, le dollar recule (-0,20%) et s'échange contre 0,8648 euro.
De son côté, le Bitcoin perd 1,10%, à 68 079 dollars.
En ce qui concerne la macro-économie, l'agenda du jour est particulièrement léger outre-Atlantique. Les investisseurs se sont contentés de prendre connaissance des commandes de biens durables américaines. Selon des données préliminaires de février, elles se sont affaissées de 1,4%, après -0,5% un mois plus tôt, et là où les analystes tablaient sur un repli moins prononcé à -1,1%. En revanche, en données core (hors transport), elles ont progressé de 0,8%, soit mieux que la hausse de 0,5% attendue.
L'actualité micro-économique
Au niveau des valeurs, Gilead Sciences a signé un accord définitif pour l'acquisition de l'Allemand Tubulis, pour un montant maximum de 5 milliards de dollars. Cette opération va permettre à Gilead Sciences d'étendre de manière significative ses capacités dans le domaine des conjugués anticorps-médicaments (ADC).
Les assureurs santé américains parviennent à tirer leur épingle du jeu après la décision des Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) d'augmenter de 2,48% les tarifs pour les assureurs privés. UnitedHealth Group grimpe de 7,79%, CVS Health gagne 4,59% ou encore Humana qui progresse de 5,16%.
Le groupe parapétrolier américain Baker Hughes a annoncé avoir obtenu une commande auprès de San Matias Pipeline pour fournir trois unités de compression de gaz dans le cadre d'un important projet de gazoduc en Argentine.
Alloy Therapeutics a fait part d'un accord de collaboration et de licence avec Biogen pour l'utilisation de la plateforme AntiClastic ASO novatrice et propriétaire d'Alloy, afin de faire progresser des thérapies antisens contre de multiples cibles non divulguées.
GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GVH) a annoncé avoir conclu un accord avec AFRY, une entreprise suédoise, afin de soutenir le déploiement de sa technologie de petit réacteur modulaire BWRX-300 (SMR).
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