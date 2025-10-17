Wall Street en petite hausse, entre crédit américain et tensions commerciales

Un opérateur à la Bourse de New York, le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Après une ouverture dans le rouge, la Bourse de New York évoluait en petite hausse vendredi, passant outre les inquiétudes sur la stabilité financière des banques régionales américaines, les investisseurs surveillant aussi les dernières évolutions sur le plan commercial.

Vers 14H20 GMT, le Dow Jones prenait 0,32%, l'indice Nasdaq gagnait 0,22% et l'indice élargi S&P 500, 0,23%.

La place américaine "a connu une mauvaise journée jeudi, alors qu'une nouvelle vague d'inquiétudes concernant la santé des banques régionales a pesé sur le moral des investisseurs", explique Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Les inquiétudes concernant les créanciers ne cessent de croître" après que deux banques américaines ont révélé jeudi essuyer des dizaines de millions de dollars de pertes en raison de problèmes sur des prêts, abonde David Morrison, de Trade Nation.

Dans le détail, Zions Bancorporation a dévissé de 13,14% jeudi après avoir annoncé une perte de 50 millions de dollars liée à deux prêts de sa filiale californienne et Western Alliance de 10,88% après avoir déclaré être exposé aux mêmes emprunteurs.

Vendredi, Zions reprenait 2,73% et Western Alliance 2,94%.

"Les pertes présumées ne sont pas suffisamment importantes pour mettre en danger ces deux banques, mais elles le sont suffisamment pour attirer l'attention du secteur", indique Christopher Low, de FHN Financial.

Pour les analystes, ces problèmes rappellent les tensions sur les banques régionales après la faillite de Silicon Valley Bank (SVB) en mars 2023.

Les opérateurs surveillent aussi de près les derniers développements commerciaux entre Pékin et Washington.

Interrogé sur sa volonté d'imposer des droits de douane supplémentaires de 100% sur les marchandises chinoises à partir du 1er novembre, le président Donald Trump a répondu que cela n'était pas "viable" pour l'économie américaine, dans une interview à Fox News qui sera diffusée dimanche.

Donald Trump a par ailleurs confirmé qu'il allait rencontrer le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud dans "deux semaines environ", en marge du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

Dans le même temps, depuis le 1er octobre, les républicains de Donald Trump et l'opposition démocrate sont dans l'impasse au Congrès, incapables de s'entendre sur un nouveau budget. L'Etat fédéral se trouve depuis lors en état de paralysie ("shutdown").

"Pour le moment, le principal problème pour le marché est que nous ne recevons pas de données" économiques, estime M. Low.

Les publications de plusieurs indicateurs majeurs ont en effet été décalées, comme celle de l'indice américain des prix à la consommation (CPI) pour septembre, repoussée au 24 octobre.

Sur le marché obligataire, après une forte détente la veille, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain s'établissait nettement, à 4,01% contre 3,97% jeudi en clôture.

Au tableau des valeurs, le poids lourd du secteur financier American Express était recherché (+4,02% à 336,12 dollars) après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre et revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025.

Le laboratoire Novo Nordisk (-3,75% à 53,99 dollars) reculait après des commentaires de Donald Trump, selon qui le traitement vedette de l'entreprise contre l'obésité et le diabète, l'Ozempic, devrait être moins cher.

Autre établissement banquier régional, Fifth Third Bancorp prenait 3,02% à 41,58 dollars après avoir publié des résultats meilleurs qu'escompté, dont un bénéfice net rapporté par action au-dessus des attentes.

