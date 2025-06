Robots: partenariat entre Renault et Wandercraft (exosquelettes) pour gagner en "productivité"

( AFP / JEFF PACHOUD )

Le groupe Renault annonce vendredi s'associer à Wandercraft, une société française qui conçoit des exosquelettes robotisés, via une participation minoritaire et un accord de partenariat commercial, pour gagner en "productivité" dans ses opérations de production.

Ce partenariat "permettra d'accélérer l'automatisation et de développer des robots adaptés à nos usages industriels automobiles spécifiques, nous permettant ainsi de dédier nos équipes à des activités à plus forte valeur ajoutée et de soulager les opérateurs des tâches pénibles et peu ergonomiques", indique Thierry Charvet, directeur industriel et qualité du groupe Renault, cité dans le communiqué commun.

"Il stimulera la productivité grâce à la réduction accélérée du temps et des coûts de production", ajoute-t-il.

Un exosquelette est un équipement qui peut se fixer sur tout ou partie du corps et qui peut améliorer, renforcer ou faciliter une posture.

Wandercraft est à l'origine spécialisé dans la confection d'exosquelettes pour les personnes à mobilité réduite mais se tourne aussi vers des robots à usage industriel.

Ce rapprochement prend la forme d'une "finalisation de l'acquisition d'une participation minoritaire dans Wandercraft" par Renault, accompagnée d'un "accord de partenariat visant à développer une famille de robots de nouvelle génération", d'après le communiqué, sans qu'aucune des deux opérations ne soit chiffrée.