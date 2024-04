Wall Street en ordre dispersé, marché sélectif et prudent

Des opérateurs du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée mercredi, avec des variations modérées, dans un marché sélectif, en fonction des résultats de sociétés, et prudent avant plusieurs publications et indicateurs majeurs.

Le Dow Jones s'est effrité de 0,11%, l'indice Nasdaq a grappillé 0,10% et l'indice élargi S&P 500 a fini proche de l'équilibre (+0,02%).

Nasdaq