Wall Street: en ordre dispersé malgré l'inflation et la tech 13/05/2025









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mardi, l'envolée de Nvidia faisant flamber le Nasdaq tandis que le plongeon d'UnitedHealth plombe lourdement le Dow Jones.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones cède 0,3% à 42,267,5 points, mais le Nasdaq Composite parvient à s'adjuger plus de 1,5% à 18.997,1 points.



L'annonce, en début de matinée, de chiffres de l'inflation particulièrement rassurants a été perçue comme la promesse que la Fed ne devrait pas dévier de la trajectoire tracée dans son assouplissement monétaire.



Mais l'incertitude politique qui règne à la Maison Blanche semble inciter certains investisseurs à rester sur la réserve, voire à prendre quelques bénéfices sur les valeurs les plus défensives, qui avaient plutôt été privilégiées dernièrement.



'Le rapport sur l'inflation (CPI) d'avril ne montre pas encore d'impact des hausses de droits de douane décidés par la nouvelle administration Trump', tempère cependant Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



'Cela devrait néanmoins se matérialiser sur les prochains, par exemple avec la hausse du prix des voitures, et c'est cette perspective qui fait que la Fed va rester prudente', prévient-il.



Au niveau sectoriel, l'indice S&P des hautes technologies affiche de loin la plus forte hausse du jour, avec une progression de plus de 2%.



Nvidia s'envole de presque 6% après avoir décroché un méga-contrat auprès de l'Arabie Saoudite, que le fabricant de puces va aider à construire de véritables 'usines' dédiées à l'IA. Depuis le début de l'année, le titre accuse encore un repli de 6%.



Le Dow Jones est pénalisé par le décrochage de l'assureur-santé Unitedhealth, qui abandonne 15% dans le sillage de la suspension de ses objectifs annuels et du brusque départ de son directeur général Andrew Witty.





