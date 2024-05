Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: en ordre dispersé, mais record pour le Nasdaq information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 17:25









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue en ordre dispersé lundi, le bond de Nvidia permettant au Nasdaq d'inscrire un nouveau record tandis que le repli des valeurs financières pénalise le Dow Jones.



En fin de matinée, l'indice Dow lâche 0,7% à 39.386,4 points, là où le Nasdaq Composite progresse lui de 0,5% à 16.879,6 points après avoir atteint à l'ouverture 16.996,4 points un niveau sans précédent.



Véritable locomotive des marchés cette année, puisque le titre a généré 11% de la performance du S&P 500 au cours des douze derniers mois, Nvidia brille une nouvelle fois aujourd'hui après des trimestriels largement meilleurs que prévu.



Le titre du groupe californien, déjà en hausse de 91% depuis le début de l'année, grimpe de plus de 10%, ce qui accroît encore sa valorisation boursière de plus de 250 milliards de dollars, à plus de 2.500 milliards de dollars.



L'action franchit ainsi le cap symbolique des 1000 dollars, ce qui conduit de nombreux analystes à revoir à la hausse leur objectif de cours sur la valeur, désormais situés dans la zone des 1200 dollars.



Pesant sur le Dow, plusieurs grandes valeurs bancaires sont victimes de prises de bénéfices après leurs récentes performances, dont Goldman Sachs (-0,4%) et JPMorgan (-0,5%).



Le début de séance à Wall Street a également été animé par des indicateurs économiques qui n'ont pas dissipé des investisseurs focalisés sur les performances du fabricant de processeurs dédiés à l'IA.



Le Département du Travail a ainsi recensé 215.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 13 mai, un chiffre en repli de 8.000 par rapport à la semaine précédente.



L'indice PMI composite de S&P Global qui mesure la croissance dans le secteur privé américain a fortement accéléré en mai, à 54,4 en estimation 'flash' contre 51,3 en donnée définitive pour le mois précédent.



Au vu de ce contexte macroéconomique toujours solide et de l'incertitude entourant l'évolution des taux, le rendement des Treasuries à dix ans tend au-delà de la barre de 4,45%.





